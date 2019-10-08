72歲翁散佈「送海地45億」假訊息 法院裁定不罰...

2019-10-08 13:15

〔記者王定傳／新北報導〕72歲朱姓老翁在臉書上轉貼、散佈「偉大的蔡英文到海地才4小時，就送45億。高雄滅登革熱要5千萬才給2千多萬！媽的！什麼蔡政府」等不實訊息，被依違反社會秩序維護法送辦，朱翁辯稱以為貼文內容是真的；新北地院法官認為，並無事證證明朱翁主觀上有明知為不實訊息，仍散佈於眾之目的，裁定不罰。

警方調查，該假訊息散佈後，總統蔡英文曾經澄清說明，海地是貸款，且是商業性質較重的貸款，高雄5000萬元就是5000萬元，沒有5000萬元變2000萬元一事，這些假消息是有人刻意操弄。

今年7月15日下午5時許，72歲的朱翁在臉書群組，轉貼散佈此不實謠言，警方隨即展開約談，並以違反社維法中的「散佈謠言，足以影響公共安寧」，移由法院裁處。

朱翁辯稱：「我看到別人張貼內容，相信是真的，氣憤政府的凱子外交，我認為借給海地45億元，是要不回來的，相當於送了45億元。我後來才知道總統府有澄清是借不是送，這是事後看報紙有登。至於高雄滅登革熱要5千萬才給2千多萬，是新聞媒體有報導刊載過的，所以我以為是真的」。

對於送45億給海地一事，法官亦認為並非事實，不過，朱翁主觀上認為此筆貸款無法收回，等於是送錢，固屬見識不足。但這是他個人對公共事務所發表的意見及評價，屬言論自由核心，理當予以尊重，難認是故意散佈謠言。

至於登革熱一事，法官認為，高雄市長韓國瑜與行政院之間，曾就高雄市登革熱疫情是否有撥補經費短缺一事，發生嚴重爭執，經媒體大幅報導，雖然事後查明並無剋扣經費，但經過部分惡質媒體肆意渲染，反覆播送，考量朱翁是72歲老者，閱聽習慣仍受傳統電視媒體及報紙影響，因而有所誤信亦在情理之中，且我國老者使用網路，易受假新聞懶人包或長輩文誤導，因此採信朱翁所辯。

法官認為，並無事證證明朱翁主觀上有明知為不實訊息，仍散佈於眾的目的，加上他已關閉臉書帳號，不再使用，更證明無散佈謠言故意，裁定不罰。

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