不給港府阻止選舉的藉口！ 王丹「這樣」建議示威者

中國民運人士王丹評析，由於香港區議會選舉中建制派勢必大敗，因此北京當局與港府並不願意讓選舉順利進行，必然會藉口押後選舉，甚至安排狀況、「自導自演」。因此，王丹呼籲示威者在選舉日當天停止一切抗爭活動。圖為慶祝柏林圍牆倒塌30週年活動上，香港民眾拍攝政治諷刺漫畫。（法新社）

2019-11-17 23:51:02

〔即時新聞／綜合報導〕香港區議會選舉將於下週日（24日）舉行，然而北京當局與港府並不樂見選舉順利進行，勢必會藉口、甚至「自導自演」以押後選舉。對此，中國民運人士王丹呼籲示威者在選舉日當天停止一切抗爭活動，全力投入選舉。王丹評析，而在如此前提之下，選舉日當天若還出現「狀況」，就可以直接判定是當局在自導自演。

根據本報稍早報導，香港政務司司長張建宗今（17）日在政務司司長辦公室官網表示，屆時若出現3類事故將可能押後選舉，「熱帶氣旋或其他惡劣天氣情況；騷亂、公開暴力或任何危害公眾健康或安全的事故；屬關於該項選舉、投票或點票的具關鍵性的不妥當之處的事故而受到妨礙、打擾、破壞或嚴重影響」。

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對此，王丹今在臉書發文評析，北京當局與港府並不希望看到區議會選舉順利進行，因為選舉結果勢必是建制派大敗。因此，王丹呼籲香港示威者們在選舉當天暫停抗爭活動一天，齊力投入選舉，不給當局停止選舉的藉口。

王丹指出，在上述前提下，如果下週日（24日）還出現「被當局拿來作為停止選舉之藉口的行為」，現在就可以預判肯定是當局在自導自演。文末，王丹判斷，當局自導自演的可能性相當大，然而如何防止其發生，也考驗著香港人的集體智慧。

王丹臉書全文

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