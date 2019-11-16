中國首款「合法」翻牆軟體 酷鳥上線2天就被封殺...

中國近日益堅名不見經傳的公司推出號稱「合法」的翻牆瀏覽器，名叫「酷鳥瀏覽器」，引起部分在牆內的中國網友一陣狂歡，20多萬人搶著註冊，但僅2天後，酷鳥瀏覽器徹底被封殺。（圖擷取自微博）

2019-11-16 14:27:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日一間名不見經傳的公司推出號稱「合法」的翻牆瀏覽器，名叫「酷鳥瀏覽器」，引起部分在牆內的中國網友一陣狂歡，20多萬人搶著註冊，但僅2天後，酷鳥瀏覽器就徹底被封殺。

《美國之音》報導，15日開始，酷鳥的官方網站無法登陸，網路上有關如何下載、如何獲得邀請碼的討論都被清空，所有關於酷鳥的訊息都被消失。這款瀏覽器原本在中國牆內供智慧型手機和PC電腦下載使用，可能登陸被中國網路長城屏蔽的境外網站，包括Google、推特、YouTube、亞馬遜等。

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酷鳥瀏覽器由福建紫訊科技有限公司所研發，廣告標語號稱「為跨境從業人員提供專業的跨界瀏覽器」。從公開訊息顯示，紫訊科技成立於2015年、員工82人，主要業務為大數據分析、技術服務、軟硬體開發，主要服務於跨境電商。

報導提到，儘管酷鳥瀏覽器被當作中國網友窺視世界的窗口，但仍然要用個資來換。酷鳥用戶在註冊時必須提供真實姓名和手機號碼，瀏覽內容也在北京當局的監視下，必須遵守中國的《互聯網信息服務管理辦法》，違反者的瀏覽記錄會被上報有關部門。

酷鳥瀏覽器也無法顯示有關中共的負面訊息，包含「六四」、「香港」等敏感詞都被和諧，使用酷鳥搜索「法輪功」時，所有的搜索結果都指向《新華社》和《中國日報》等國家媒體。

酷鳥瀏覽器原本在中國牆內供智慧型手機和PC電腦下載使用。（圖擷取自微博）

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