翻牆也躲不了監控？全球百大VPN 近三成是中資

2019-07-10

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國網路使用者常利用「虛擬私人網路（Virtual Private Network, VPN）」服務「翻牆」，躲避當局的資訊封鎖。不過，網路資訊隱私與安全研究公司調查發現，全球將近前一百大VPN公司中，近三成是由六家中國企業秘密持有，而且其中許多公司都對中資持有該公司隱而不宣。

6家設於中國 卻未揭露中資訊息

資安公司VPNPro日前發表的調查報告指出，全球前九十七家提供VPN服務的業者，背後的母公司掌控在二十三家企業手中，這些企業多半位於缺乏隱私規範的國家，其中六家設於中國，共提供二十九項VPN服務，但公司多半未向消費者揭露中資訊息。

VPNPro根據公開資料、地理位置資訊、公司員工簡歷等文件，整理出所有權關係，發現有些不同VPN服務的所有權，被母公司分散在一批子公司手中。例如「創新連結（Innovative Connecting）」、Autumn Breeze 2018、Lemon Cove和All Connected等四家公司，共提供十種看似彼此無關連的VPN應用程式，但「創新」其實擁有前述三家不同公司。

Lemon Cove和Innovative Connecting地址相同，兩家董事會秘書都是名為「于魯平（Loo Ping Yoo，譯音）」的新加坡人。ALL Connected在蘋果平台上架的TurboVPN、VPNMaster程式，在安卓平台上顯示的開發商卻是Innovative。Innovative總監陳大年（Danny Chen）同時也是中國免費行動網路提供商「連尚網絡（Linksure）」執行長。

儘管一家公司擁有數個VPN服務並不罕見，但報告指出，這麼多掌握VPN服務的公司位於欠缺網路隱私法規國家，令人關切。取得VPN資訊將可能使政府或組織找出使用者身分和網路活動，除了危害維權人士及調查記者、揭密者安全外，一般消費者也可能因此受到政府更嚴密的監視。

中央社報導，廣東深圳一名曾參與本土VPN經營的人士指出，中資企業擴大經營VPN公司應有兩層考量，第一是逐步增加翻牆難度，據此降低網友瀏覽違禁網站的意願；第二是蒐集並分析VPN用戶瀏覽違禁網站的各種模式，例如網站種類、內容、瀏覽時間等，並連結用戶身分，建立大數據加以分析，除了做為制定網路查禁措施的依據外，還能對用戶採取監控，甚至強制措施。

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