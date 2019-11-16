有史以來最嚴重旱災、野火夾擊 雪梨面臨無水可用

澳洲大雪梨地區水資源陷入枯竭困境。（路透）

2019-11-16 10:30:50

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東部近日飽受野火肆虐，再加上有史來最嚴重旱災襲擊，當地水資源短缺的情況加速惡化，當局表示，若以目前的速度繼續惡化下去，雪梨將在3年內面臨水資源全面枯竭的極端困境。

根據《CNN》報導，澳洲東部地區近期遭受史上最嚴重旱災及史無前例的森林大火襲擊，炎熱且乾燥的天氣使狀況更加惡劣，當局現已將大雪梨地區的野火危險預報提升至災難性（catasrophic）的最高等級，這是澳洲2009年引進新火情危險評級（Fire Danger Rating）制度後，雪梨首次被評為這個等級。

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自今年6月以來，澳洲東南部新南威爾士州（NSW）一直處於一級用水限制，這是2003年首次實施以來首見，該州水務部長帕維（Melinda Pavey）坦言，她不想危言聳聽，但政府現在正在考慮擴大限水政策，將管制提升至2級。

帕維表示，一旦進入2級限制，意味著民眾日常用水將全面受到監管，如澆花等非必要項目將被嚴格控制，她說，「以目前枯竭的速度，當地將在數年內進入更為嚴苛的狀況，是有史以來新南威爾士州最嚴重的旱災」。

澳洲東南部土地遭受野火蹂躪。（法新社）

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