協助孩子擠大學窄門 南韓教育界再爆論文名單造假

南韓教育界再傳論文作者造假。（法新社）

2019-11-16 09:26:10

〔即時新聞／綜合報導〕南韓教育部報告指出，在毫無貢獻的情況下，多名大學教師在學術論文中，將自己的孩子放入作者之列，此舉可能跟南韓競爭激烈的高等教育環境有關，增加孩子就讀大學的機率造假。

《自然》報導，該份報告詳細揭露11名大學教師在論文作者的名單中放入孩子的年齡皆在國、高中，其中，5名學者是將自己的小孩列為作者，1人是認識關係，其餘無特殊關聯；論文作者名單造假的行為最早可追溯至2007年，自2017年開始曝光，連同本次的調查共有17人，24份論文受影響。

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精英階級的富有學生與錄取大學名額的密切關係，早已引起南韓官方注意，展開嚴密追蹤調查，教育部今次的報告也亦在關注此一風氣，還點出上述案例中，已有一人將有問題的論文做為備審資料申請大學，進而錄取；在南韓，列入不合理的論文作者屬研究行為不當，恐遭受到嚴重懲罰，教育部提到，除了予以譴責外，還可能祭出國家級學術研究活動1年禁令，甚至解僱。

韓國科學技術院學者金素陽（音譯，So Young Kim）指出，目前所揭露出的案例可能僅是冰山一角，「就我的印象，諸如此類的行為行之有年」、成均館大學材料學家李長谷（音譯，Changgu Lee）則反對把論文拿來當作大學備審資料，其中一個原因是高中生難以全心投入研究。

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