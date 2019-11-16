為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

協助孩子擠大學窄門 南韓教育界再爆論文名單造假

南韓教育界再傳論文作者造假。（法新社）

南韓教育界再傳論文作者造假。（法新社）

2019-11-16 09:26:10

〔即時新聞／綜合報導〕南韓教育部報告指出，在毫無貢獻的情況下，多名大學教師在學術論文中，將自己的孩子放入作者之列，此舉可能跟南韓競爭激烈的高等教育環境有關，增加孩子就讀大學的機率造假。

《自然》報導，該份報告詳細揭露11名大學教師在論文作者的名單中放入孩子的年齡皆在國、高中，其中，5名學者是將自己的小孩列為作者，1人是認識關係，其餘無特殊關聯；論文作者名單造假的行為最早可追溯至2007年，自2017年開始曝光，連同本次的調查共有17人，24份論文受影響。

精英階級的富有學生與錄取大學名額的密切關係，早已引起南韓官方注意，展開嚴密追蹤調查，教育部今次的報告也亦在關注此一風氣，還點出上述案例中，已有一人將有問題的論文做為備審資料申請大學，進而錄取；在南韓，列入不合理的論文作者屬研究行為不當，恐遭受到嚴重懲罰，教育部提到，除了予以譴責外，還可能祭出國家級學術研究活動1年禁令，甚至解僱。

韓國科學技術院學者金素陽（音譯，So Young Kim）指出，目前所揭露出的案例可能僅是冰山一角，「就我的印象，諸如此類的行為行之有年」、成均館大學材料學家李長谷（音譯，Changgu Lee）則反對把論文拿來當作大學備審資料，其中一個原因是高中生難以全心投入研究。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
南韓上班族嗜喝咖啡「和飯價一樣貴」也要喝！
2019-11-15 14:35

南韓上班族嗜喝咖啡「和飯價一樣貴」也要喝！
捷克名校查理大學 關閉校內「中國中心」
2019-11-14 14:03

捷克名校查理大學 關閉校內「中國中心」
加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組

加倍安心！隔震捷運宅熱銷 每周來客200組
新興市場需求下滑 南韓10月汽車出口年減10％
2019-11-14 13:59

新興市場需求下滑 南韓10月汽車出口年減10％
與韓交惡傷經濟 日部長：出口受重大衝擊
2019-11-14 10:53

與韓交惡傷經濟 日部長：出口受重大衝擊
中壢城市故事館　漫步「壢景町」秋意濃

中壢城市故事館　漫步「壢景町」秋意濃
12強》轟主辦「卡韓」！ 韓媒痛斥：12強根本是菜市場盃
2019-11-13 20:27

12強》轟主辦「卡韓」！ 韓媒痛斥：12強根本是菜市場盃

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播