「艱難困局非大學造成」 港9大學校長聲明促政府化解僵局

港警12日強攻中文大學校園，令香港各大學學生、示威者連日聚於校園守衛。圖為港中大二號橋。（路透）

2019-11-15 23:21:50

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」大三罷行動持續進行，自港警12日強攻中大後，各大學皆有示威者及學生留守並防衛校園周邊道路，與港警衝突不斷。香港9所大學校長今（15）日晚間發出聯合聲明，呼籲政府帶頭化解政治僵局，並強調這個困局並非大學所造成，校園已被示威者控制。日前神隱並曾稱要追究學生責任的香港城大校長郭位也連署了這份聲明。

綜合港媒報導，香港「反送中」大三罷行動，因港警12日強攻中大引起國際譁然，警民衝突的戰火延伸至校園，香港各地大學皆有學生及示威者留守校園，並阻塞周邊道路防止警方清場、協助三罷。

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港警稍早在記者會上指責大學淪為「暴徒基地」，將責任全數歸咎於在校園內的學生及示威者，並質疑校方高層已經無力管理校園和學生。

對此，香港城市大學、浸會大學、嶺南大學、中文大學、教育大學、理工大學、科技大學、公開大學、香港大學等9所大學校長，今（15）日晚間發表聯合聲明，指香港正處於分裂局面，且社會紛爭已致使大學淪為政治角力的場所，港府回應至今也未能有效化解危機。

聲明呼籲政府必須帶頭以迅速且具體的行動化解政治僵局，並期許社會各界共同努力，將和平與秩序帶回香港。

他們表示，過去一週香港暴力和對立的情況進一步升級，某些大學已被示威者控制、校內化學品遭取走、教職員與學生也因安全疑慮而離開校園，已對大學造成最根本的挑戰。

聲明中強調，任何政治觀點都不能成為肆意破壞財物的理由，威脅他人安全或使用暴力，任何期許大學自行化解這場危機的期望都是不切實際的，這場困局並非由大學造成，更無法由大學紀律程序來解決。

據悉，日前遭質疑神隱並稱要追究學生責任的香港城市大學校長、我國中研院院士郭位，也共同連署了這份聲明。他曾於14日稱與城大團隊自6月起每天跟進情況、24小時密切關注運動情勢，但對12日學生死守校園僅表示「執法人員如欲進入校園執勤必須遵循規定，並先與校方溝通商議」，呼籲勿讓街頭政治入侵校園。

〈大學校長關於香港目前時局的聲明〉全文如下：

香港目前正處於四分五裂的局面，不同社會團體、政黨，以至家庭及朋友之間均存在極大的分歧。過去一星期，本港出現的暴力和對立情況進一步升級﹕某些大學已被示威者所控制、校園內有毒的化學品遭拿走、教職員與同學因擔憂其自身安全而離開校園。這些事件正對大學造成最根本的挑戰。

任何政治觀點，都不能成為肆意破壞財物，威脅他人安全以至使用暴力的理據。令人遺憾的是，當前的社會紛爭，已令大學校園化身成政治角力的場所，而政府的回應至今未能有效化解危機。任何認為大學可以化解這場危機的期望是不切實際的，因為這些極其複雜而艱難的困局，並非由大學造成，亦無法透過大學紀律程序來解決。這些困局反映的是整個香港社會的分歧，政府必須牽頭聯合社會各界，以迅速和具體的行動來化解這一政治僵局，以恢復公共秩序和社會的安定。

香港是我們的家。我們呼籲社會各界共同努力，將和平與秩序帶回香港。

香港城市大學校長郭位教授

香港浸會大學校長錢大康教授

嶺南大學校長鄭國漢教授

香港中文大學校長段崇智教授

香港教育大學校長張仁良教授

香港理工大學校長滕錦光教授

香港科技大學校長史維教授

香港公開大學校長黃玉山教授

香港大學校長張翔教授

（按大學英文字母次序排列）

日前遭質疑神隱且要追究學生責任的城大校長、我國中研院院士郭位（右），也共同署名了本則聲明。（資料照）

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