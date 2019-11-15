對抗新型禁藥 東京奧運擬導入基因檢測

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）透露，明年東京奧運會可能導入基因檢查，防止新型禁藥破壞奧運會公平性。（路透）

2019-11-16 00:36:59

〔即時新聞／綜合報導〕基因編輯竟也威脅東京奧運！新型基因興奮劑濫用基因工程技術來提高運動選手能力，成為體育界近年來的頭痛問題。這類新型興奮劑比舊型更難以檢測，對此國際奧委會得想想辦法。

根據《共同網》報導，國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）5日透露，明年東京奧運會可能導入基因檢查。世界反興奮劑組織（WADA）去年把基因型興奮劑列入禁止名單，已努力加強措施，防止禁藥威脅奧運比賽的公正性。

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WADA總幹事奧利維爾．尼格利（Olivier Niggli）警告，基因興奮劑與目前常見的肌肉力量增強劑、興奮劑等藥物的手法明顯不同，是體育界的新威脅。施打禁藥的手段日益巧妙，但魔高一尺道高一丈，在IOC與WADA合作下的基因檢查已具備分析技術，即使是用增加紅血球來提高耐力的血液興奮劑，也能在幾個月後檢測出來。

基因工程應用廣泛，從農作物改良到疾病治療，先前還有中國研究者透過基因工程產生雙胞胎的案例，被譴責嚴重違反倫理。專家指出，若基因醫療應用進入體育界，理論上可以不留痕跡地製造增強肌肉力量、提高耐力的人體改造選手。

最棘手的是，通過人工藥物攝取的物質可從尿液等檢測出來，但因為基因興奮劑利用人體機制產生作用，所以很難把產物和自然物區分開來，因此更容易規避檢測。

目前，透過基因工程技術來提高比賽成績的方式、健康風險不明，另外基因工程涉及高度專業及高端設備，因此有說法認為基因型禁藥普及化的問題是未來的事。不過，在俄羅斯禁藥風波尚未解決的情況下，無法否認在涉及國家顏面的奧運會等重大賽事中，基因興奮劑可能會漸漸地流行起來。雖然防堵對策的難度很高，但未雨綢繆是必要的。

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