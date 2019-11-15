獅子大開口？ 川普一口氣調高南韓防衛費500％

美國總統川普。（路透）

2019-11-15 17:09:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長艾斯培（Mark Esper）14日訪問南韓，針對韓美防衛費用分攤特協定進行協商。不過，今（15日）有外媒報導表示，對於美軍留在朝鮮半島的防衛費用，美國總統川普要求南韓在2020年支付約5倍的金額。

根據《CNN》報導，美韓分攤軍費協議已實施數十年，直到川普進行每5年1次的重新談判。川普在去年就曾要求將費用增加50%，但最終雙方以比上一年多8%的金額達成協議。然而，川普今年要求將目前約10億美元（約305億新台幣）的費用提高至50億美元（約1525億新台幣），但被國務員和五角大廈的官員說服降低至47億美元（約1434億新台幣）。

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美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）美韓政策主任斯奈德（Scott Snyder）則認為，從歷史發展而言，成本分攤公式已增加5%至10%，但「5%至幾乎500%之間的差距，超出了政治上的合理範圍」。斯奈德指出，尤其是當這筆費用不是用在南韓本身，這對南韓納稅人而言才是最敏感的問題。

參議院外交委員會（Senate Foreign Relations subcommittee）民主黨議員馬基（Ed Markey）則說，如果當南韓認為在沒有美國的情況下會更好，那川普將會破壞在過去60年對南韓的和平、穩定和法治共同做出的承諾，當各國對美國的領導能力失去信心時，該地區的安全性就會疑慮。

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