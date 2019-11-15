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美參院啟動熱線機制 尋求快速通過「香港民主法案」

美國聯邦參議院14日針對《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）啟動「熱線」（hotline）機制，要求參院快速審議該法案。（彭博）

美國聯邦參議院14日針對《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）啟動「熱線」（hotline）機制，要求參院快速審議該法案。（彭博）

2019-11-15 07:38:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院14日針對《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）啟動「熱線」（hotline）機制，要求參院快速審議該法案。如果參院通過該法案，參眾兩院將會整合版本，再送交至白宮給總統川普簽署。

綜合媒體報導，參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）、共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）14日啟動「熱線」機制，希望跳過一般程序，獲得優先處理法案權，如果沒有參議員提出反對，就會被視為參議院「一致同意」（unanimous consent）的方式通過。

《香港人權與民主法案》要求美國國務卿每年檢視香港的自治權，以決定是否維持香港當前享有的貿易特殊待遇，並鞏固香港作為世界金融中心的地位。該法案也授權美國總統懲罰干涉香港人權的中國官員，包括禁止他們入境美國、凍結其資產。

香港眾志昨晚11時36分發布訊息指出，香港眾志駐華盛頓代表敖卓軒收到消息，參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）剛剛將《香港人權及民主法案》提交大會審議，並啟動最快速的「熱線」機制，若在6小時內（台灣時間15日凌晨5時前）沒有參議員反對的話，就當作一致通過法案的參議院版本。

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