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美參院啟動熱線機制 盼加速香港人權法通過

2019-11-15 03:19:03

〔中央社〕美國聯邦參議院今天針對「香港人權與民主法案」啟動「熱線」機制，以加速法案通過。法案要求美國行政部門每年點名、制裁侵犯香港人權的人士，並定期檢視香港自由及自治情況。

參院版「香港人權與民主法案」主要提案人、共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）今天發新聞稿表示，他與參院外委會主席里契（Jim Risch）已經啟動「熱線」機制，希望讓法案以「一致同意」（unanimous consent）方式快速在參院通過。

若一項法案較無爭議或已獲得兩大黨有共識支持，參議員就會啟動俗稱「熱線」機制，讓兩黨黨團透過非正式溝通方式，徵詢每位議員的意見，藉此讓法案跳過一般程序並獲得優先處理。若無人提出反對，參議院領袖即可應要求，在院會裁示法案以「一致同意」方式通過。

美國參眾兩院6月分別推出「香港人權與民主法案」，授權美國行政部門每年點名、制裁侵犯香港人權人士，並盼協助捍衛香港自治權。兩院外交委員會9月25日相繼無異議通過各自法案版本，眾議院並在10月16日以口頭表決方式，全院無異議通過眾院版。

由於參院版法案遲未被排進參院全體表決議程，盧比歐昨日才協同里契，與負責參院表決議程的參院領袖麥康奈（Mitch McConnell）會面。麥康奈先前被外界認為，因美中「第一階段」貿易協議簽署計畫而刻意拖延法案表決。

盧比歐昨天會後透露，對於推動參院通過「香港人權與民主法案」一事，做出「非常重大進展」，並預期參院很快會有所動作。

麥康奈今天則在推特（Twitter）表示，關於透過立法進一步協助香港人民一事，他昨天與盧比歐進行頗有收獲的對話，讓他備受鼓舞。麥康奈說：「參院需要與香港站在一起，我希望我們很快可以採取行動。」

與眾院10月16日通過的版本相比較，參院外委會9月25日無異議通過的版本內容有多處不同。這意味著，即使參院通過法案，兩院還須協調出一致版本，法案才會被送交美國總統簽署後生效。（編輯：徐崇哲）

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