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YouTube嚴查假訊息 中國網民竟改用Pornhub撐港警

微博博主「孤煙暮蟬」發文表示，YouTube不給她上傳影片，她只好把影片傳到Pornhub上。（圖擷取自微博）

微博博主「孤煙暮蟬」發文表示，YouTube不給她上傳影片，她只好把影片傳到Pornhub上。（圖擷取自微博）

2019-11-14 22:46:36

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕推特日前宣布停用數萬個被用來傳播假訊息的帳號，YouTube停用210個配合宣傳反香港抗爭的頻道，臉書也跟進移除帳號、粉絲專頁，共同反制假訊息，中國的傳聲筒們只好把目標放在色情影片網站Pornhub上。

根據美國新聞網站「石英」（Quartz）報導，擁有超過300萬粉絲的微博博主「孤煙暮蟬」12日發文表示，她試圖上傳影片向國外社會宣傳香港「暴徒」的事蹟，但YouTube不給她上傳影片，她只好把影片傳到Pornhub上。

在Pornhub上搜尋「香港暴徒」、「Hong Kong rioters」等關鍵字，就能找到許多關於香港的宣傳影片。還有1個疑似由中國共青團成立的帳號「CCYL_central」，上傳了11支影片，當中有央視譴責香港抗爭者的影片，還有香港民眾讚揚港警等等，各種「撐港警」的影片，整個頻道曾獲得超過9000次觀看，但現在疑似已遭刪除。

事實上，Pornhub在幾年前就被中國當局以造成「精神汙染」為由封鎖，中國人若想使用Pornhub，必須透過VPN翻牆。

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