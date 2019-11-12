雪梨歌劇院「被消失」600學校停課！澳洲野火燒不盡...南風吹又生

2019-11-12 13:08:56

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東部近期連日野火，目前已造成3人死亡，超過30人受傷，數千人被迫大撤離，超過150棟住宅遭摧毀，甚至已使當地600所學校停課，且煙霧隨風飄到雪梨市區，使得雪梨歌劇院（Sydney Opera House）也不免被煙霧籠罩「被消失」，而南風的吹襲，也將是明日是否會釀成大災難的關鍵。

綜合外媒報導，澳洲這場史無前例的大火災難，已造成人員傷亡和房屋財產毀損。由於災害範圍持續擴大，導致新南威爾斯州（New South Wales）和昆士蘭州（Queensland）逾600多所學校停課，就連舉世聞名的雪梨歌劇院也慘遭大火帶來的煙霧籠罩「被消失」，雪梨街景也是灰濛濛一片，空氣品質甚差。

目前大雪梨地區仍有50多處火災未被撲滅，而今日的乾燥炎熱和強風可能會帶來更多火勢，以及更加危險的潛在因素，而乾燥陣風、高溫將會在下午達高峰，至當地時間晚間10時，高溫會因南風吹拂而緩解。

不過，澳洲氣象局則認為，風向的轉變會助長火勢的蔓延，這將是明日（13）是否會造成災難性大火的關鍵因素。

面對這場堪稱澳洲史上最危險的火災，目前已出動至少3000名消防人員和60多架飛機，新南威爾士州長Gladys Berejiklian及相關部門長官在當地時間今日（12）上午表示，必要時會撤離受災地區民眾，且目前已進入緊急狀況，相關單位也已介入並著手處理，現在就看救災人員了，並呼籲其「降低風險，注意安全」。

澳洲當局日前已將大雪梨地區的野火危險預報提高到災難性（catasrophic）等級，這是澳洲2009年引進新火情危險評級（Fire Danger Rating）制度後，雪梨首次被評為這個等級。火情危險評級等級分為中等、高、非常高、嚴重、極高及災難性。

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