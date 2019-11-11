預防嬰幼兒反鎖車內 義大利新法：兒童座椅應設警報

義大利政府新法規定，4歲以下嬰幼兒兒童座椅都應加裝警報裝置。（資料照）

2019-11-11 11:00:09

〔即時新聞／綜合報導〕兒童遭反鎖車內，造成車內溫度過高致死的案例並不少見，為減少相關事件發生，義大利日前立法規定，車輛內兒童安全座椅都必須安裝警報裝置，避免兒童受困車輛。

綜合外媒報導，這項法律將於本周四（14日）上路，目的在於預防車輛反鎖，導致後座兒童中暑死亡。根據義大利基礎設施和運輸部（Ministry of Infrastructure and Transport）規定，兒童安全座椅的警報裝置需配有警示燈或警示音。部分的裝置則提供與駕駛人智慧手機連動的功能，若是駕駛人離開汽車一定範圍，將會傳送通知給駕駛，提醒駕駛人後座的兒童仍在車上。

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根據報導，若是拒絕更換、購買相關安全裝置，可處88至333歐元的罰款（約新台幣3千至1萬1），並且駕照將依違規記點。再次違規，則將吊銷駕駛人駕照至少15天。

義大利政府表示，這項新法規範了所有家庭裡有4歲以下嬰幼兒的駕駛人。為政策的推動也提供相關補助，每個家庭也可依購買證明和收據向政府領取30歐元（約新台幣1千元）補助，而目前提供相關安全警報的兒童座椅，價格大多落在100歐元（約新台幣3千3）上下。

這項新規不只規範義大利人，外國旅客也同樣適用。

義大利道路安全團體也表示，家裡有嬰幼兒的駕駛人，應盡速購買相關的安全裝置，不只是避免政府罰款，同時也是保障家中兒童的安全。

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