職業級偷車！女嬰反鎖車內 囚犯看不下去「重操舊業」救人...

2019-02-18 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州新里奇港（New Port Richey）一對夫妻，日前帶著1歲女兒出門，不慎把女兒反鎖在車上，當時束手無策，最後一旁修路的囚犯看不下去，決定重操舊業，拿起衣架示範「職業級偷車」，不到2分鐘就打開車門，救出女童。

綜合美媒報導，佛州男子蘭特里（Joe Lantry）當地時間14日載著妻子夏朵（Shadow Lantry）和女兒達拉斯（Dallas Lantry）出門，不料下車時卻把鑰匙放在車上，達拉斯當場被反鎖車上，蘭特里擔心女兒會被悶死。

蘭特里表示，當時路邊有5名在修路中的囚犯，5人看到他絕望的樣子，決定重操舊業出手相救，進用衣架就成功在2分鐘內將車門打開，一旁的民眾見狀也跟著喝采。

夏朵在旁拍下過程，並說「感謝上帝」，此事引起美國網路上熱議，當地警長諾科（Chris Nocco）笑稱，這是罕見的「囚犯專業」派上用場的案例，但他對偷車賊呼籲，「只有警察在旁，經過我們批准的情況下，你們才可以『破車』。」

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