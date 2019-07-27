慘！早上把雙胞胎幼兒忘在車內 下午開車一看已雙亡

2019-07-27 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕千萬不要把幼兒忘在車上！美國紐約布朗克斯傳出悲劇，1名父親昨（26日）早上8時許開車去工作時，把11個月大的龍鳳雙胞胎留在嬰兒安全座椅上沒帶下去，粗心的父親下午4時許才回到車上，赫然發現一對兒女已雙雙喪命了。

據《ABC》報導，紐約警方表示，該名爸爸供稱他下午回到車裡開了兩個街區距離，才突然發現後座的孩子「嘴裡冒泡」，嚇得連忙報警處理。

警方到場後發現雙胞胎幼兒已無生命跡象，雖沒有透露死因，但正朝著過熱死亡的方向調查，鑄下大錯的父親則在當晚被拘留。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法