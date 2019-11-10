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瞄準京都動畫第一工作室縱火 嫌：可讓很多人受傷

7月18日京都動畫第一工作室遭人縱火，造成許多動畫人才葬身火窟，釀36死33傷慘劇。（歐新社）

7月18日京都動畫第一工作室遭人縱火，造成許多動畫人才葬身火窟，釀36死33傷慘劇。（歐新社）

2019-11-10 15:23:19

〔即時新聞／綜合報導〕7月18日京都動畫第一工作室遭人縱火，造成許多動畫人才葬身火窟，釀36死33傷慘劇，41歲的嫌犯青葉真司也身受重傷，近日在狀況許可下接受審訊，坦承縱火目標選第一工作室的原因就是，裡頭工作人員最多，「想著可能會有很多人受傷」。

日本《共同社》報導，造成釀35死34傷的「京都動畫縱火案」嫌犯青葉真司，在犯案時自己也遭波及全身嚴重燒傷，一度傳出命危，在多次皮膚移植手術後，脫離危險狀態，近日正進行復健，警方也開始展開詢問作業，他9日供稱從位於埼玉市住所出發時，就打算犯案，「瞄準了工作人員最多的第一工作室，是因為想著可能會有很多人受傷」。

至於犯案時身上攜帶數把菜刀及鐵鎚，青葉稱菜刀是為了在犯案時，如果有人阻擾，就打算進行襲擊，錘子則是工作室若關閉大門，就準備破窗而入；8日警方首次偵訊時，其曾表示「做了誤入歧途的事」、「反正都會被判死刑」等語。

警方認為嫌犯從一開始就抱有明確的殺人意圖，並為大規模殺傷進行了周密計劃，計劃待其恢復到可承受拘留的程度後實施逮捕。

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