京都動畫縱火案釀36死 嫌犯昨日首次應訊：反正都會死刑

日本知名動畫公司「京都動畫」（京阿尼）今年7月遭惡意縱火，導致36人死亡，昨（8）日日本警方到醫院對縱火嫌犯青葉真司進行首次偵訊。（美聯社）

2019-11-09 14:48:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名動畫公司「京都動畫」（京阿尼）今年7月18日遭惡意縱火，導致36死、33輕重傷，昨（8）日，日本警方到醫院對縱火嫌犯青葉真司進行首次偵訊，有消息人士透露，嫌犯在過程中表示「反正都會被判死刑」。

綜合媒體報導，青葉當時持汽油縱火，釀36人死亡、自己也嚴重燒燙傷，一度昏迷不醒，不過，目前青葉的病情恢復，已可使用輪椅移動，因此警方昨日首次對青葉進行偵訊，偵訊過程中，青葉坦承犯案，縱火動機也與當初事發時媒體報導相同，是因自己小說被盜用。

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報導提及，偵訊過程時間大約1小時左右，不過，青葉在偵訊過程中似乎提到「反正都會被判死刑」；此外，對於何時逮捕青葉，警方表示，要根據醫師意見判斷他的身體情況而定。

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