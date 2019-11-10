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40元買花瓶 鑑定是「乾隆家傳御寶」脫手爽賺1930萬

英國男子在拍賣市場用1英鎊買到「清乾隆 黃地軋道洋彩如意耳開光御題詩紋壁瓶」，最後以48.8萬英鎊脫手。（圖擷自推特）

英國男子在拍賣市場用1英鎊買到「清乾隆 黃地軋道洋彩如意耳開光御題詩紋壁瓶」，最後以48.8萬英鎊脫手。（圖擷自推特）

2019-11-10 12:48:54

〔即時新聞／綜合報導〕真的撿到寶！英國有男子日前在逛慈善市集時，發現一只中國小花瓶，只覺造型好看，就用1英鎊將花瓶帶回家，沒想到日後經過鑑定後，確認這個不起眼的小花瓶，竟然是清朝乾隆皇帝的家傳珍寶，最後男子在拍賣會上，以48.4萬英鎊（約新台幣1930萬元）高價脫手。

綜合英媒報導，這位不願透露姓名的男子表示，自己在逛義賣市集看到這個黃色花瓶，只覺得很優雅，便花了1英鎊買回家，日後再放到eBay上拍賣，才有人告訴他這只花瓶可能價值不斐。

之後男子便將花瓶帶到享有盛名的藝術品拍賣公司「Sworders」鑑定，結果專家告訴他，這只黃色的梨形花瓶，是中國清朝乾隆皇帝的家傳御寶，上頭有乾隆的家徽，代表「不外傳」，而且還有「乾隆辰翰」、「惟精惟一」玉璽的章印，更是鑑定是否為乾隆皇帝御覽御筆書畫真偽的重要依據。

這只梨形花瓶名為「清乾隆黃地軋道洋彩如意耳開光御題詩紋壁瓶」，上頭有乾隆皇帝的親筆御題詩詞，「一瓣名香靜裡焚，篆烟縷縷白如雲。幽情未許旁人會，手自繙書到夕曛」。且花瓶上的搪瓷很特別，特別使用「洋彩」著色，這在當時是皇帝專用的顏色。

得知這只黃色花瓶竟是清乾隆的御寶後，這位男子欣喜若狂，表示將把拍賣所得花在3歲女兒未來的教育上。

「Sworders」亞洲藝術部門負責人李業學（音譯，Yexue Li）表示，這只花瓶非常特別，上頭有皇帝的題詞，想必是乾隆委託製作，且這是一個很棒的故事，具有文化意義的藝術品價值顯現，賣方也得到一筆收入，進而改變他的人生。

英國男子在拍賣市場用1英鎊買到「清乾隆 黃地軋道洋彩如意耳開光御題詩紋壁瓶」，最後以48.8萬英鎊脫手。（圖擷自Sworders）

英國男子在拍賣市場用1英鎊買到「清乾隆 黃地軋道洋彩如意耳開光御題詩紋壁瓶」，最後以48.8萬英鎊脫手。（圖擷自Sworders）

英國男子在拍賣市場用1英鎊買到「清乾隆 黃地軋道洋彩如意耳開光御題詩紋壁瓶」，最後以48.8萬英鎊脫手。（圖擷自Sworders）

英國男子在拍賣市場用1英鎊買到「清乾隆 黃地軋道洋彩如意耳開光御題詩紋壁瓶」，最後以48.8萬英鎊脫手。（圖擷自Sworders）

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