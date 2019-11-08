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宣布提升軍費！德國防部長：派艦在中國周圍保護航線

2019-11-08 23:06:40
德國防部長欲在2031年將軍費提升到GDP2%水準，可用於派艦保護中國周圍的海上航線，或是打擊恐怖主義。圖為德國巡防艦F213。（歐新社檔案照）

德國防部長欲在2031年將軍費提升到GDP2%水準，可用於派艦保護中國周圍的海上航線，或是打擊恐怖主義。圖為德國巡防艦F213。（歐新社檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕德國國防部長克朗普．凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）7日宣布，將建立類似於美國國安會（NSC）的部門、增加軍事預算至GDP的2%，且要更為果斷執行國防政策，可用於在中國周邊地區保護海上航線，但外界認為德方想達到這一地步，還有許多改善空間。

根據《國防新聞》報導，凱倫鮑爾7日在慕尼黑聯邦國防軍大學 （Universität der Bundeswehr München）承諾，德國2031年將有相當於2%國內生產毛額（GDP）的國防預算，目的在於德國能將軍事作為拓展國家力量的工具，例如在中國周邊地區保護海上航線，或與法國軍隊共同打擊恐怖主義。

批評人士認為，德國總理梅克爾（Angela Merkel）的政府內部最近發生一系列小衝突，支持聯合國在敘利亞北部的維和行動提議，造成德國政黨意見紛歧，政府也對此手足無措，現在凱倫鮑爾如此演說，無疑暴露德國在現階段沒有解決全球危機議題的優勢。

凱倫鮑爾希望德國能將軍事作為拓展國家力量的工具。（路透檔案照）

凱倫鮑爾希望德國能將軍事作為拓展國家力量的工具。（路透檔案照）

報導指出，慕尼黑聯邦國防軍大學的軍官、學者、學生認為國防部長的構想幾乎沒有說服力，想要藉由參與全球安全活動來讓德國「感到興奮」相當困難，目前欲拓展硬實力作為例行外交政策工具，或是進行政府部門希望完成的決策，對德國而言還有加強空間。

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