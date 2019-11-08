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中國解放軍演習出包！裝甲車履帶突然斷裂

中國解放軍第80集團軍在演習過程中，裝甲車履帶突然斷裂。（圖擷取自央視軍事）

中國解放軍第80集團軍在演習過程中，裝甲車履帶突然斷裂。（圖擷取自央視軍事）

2019-11-08 00:40:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍陸軍第80集團軍近期在內蒙古東部的科爾沁草原進行軍演，不料裝甲車竟在演習過程中履帶斷裂，全程都被隨行記者拍下，並將影片上傳到網路上，台灣網友對此大呼「中國製戰車上場先輸一半」。

根據《央視軍事》報導，中國解放軍陸軍第80集團近期舉辦「跨越-2019洮南D」機動演習，進行紅隊、藍隊大對抗，紅方部隊、第80集團軍麾下的一個「合成旅」，數千名官兵與近千輛軍車必須完成長300公里的遠程任務，不料一部63式裝甲車卻在半途中發生履帶斷裂的狀況。

根據中國《國防軍事早報》發布的影片可看到，士兵們一起搬動脫離裝甲車的履帶，將履帶對準裝甲車的行經路線，等裝甲車開上履帶後，再試圖現場組裝，部隊「指導員」于澤潭解釋，此情況是突然發生的，但也有應對備案來處理這種情況，可以在隊伍前後車之間進行救援。

不少台灣批踢踢實業坊鄉民得知此事，紛紛留言指出，「履帶還會爆炸才屌，現在只是在布雷」、「沒爆炸就算很棒棒了」、「五毛忙著出來洗地了」、「沒事兒，還沒用上保麗龍這質量挺好的了」、「還沒開打就解體，真是體貼餵魚人的做法」、「正常發揮，填海剛剛好」。

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