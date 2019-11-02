預言第三次世界大戰！土耳其退將：美俄聯手打擊中國

2019-11-02 00:37:52

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其退休少將普穆古祿（Osman Pamukoğlu）在其最新著作《第三次世界大戰》（III wojny światowej）書中指出，第三次世界大戰的發生有跡可循且不可避免，俄羅斯將與美國聯手打擊中國，印度也會加入戰局。

普穆古祿提到，第三次世界大戰不會是一場全面性的戰爭，戰事不會出現在南美洲與非洲，但波羅的海、東歐、巴爾幹半島、中東、東亞、印度、中國和太平洋地區都可能會成為戰場，美國、俄國和中國當中的兩個國家可能團結起來，並與第三個國家作鬥爭。

普穆古祿解釋，俄國將會是美國的盟友，因為在前面2次世界大戰中，俄國都是英美的盟友，美國在世界局勢變得難以忍受的情況下會向中國開戰，他推測，戰事導火索可能與擊落飛機、擊沉漁船、恐怖襲擊、暗殺或對邊境襲擊有關，且印度也有機會加入戰局。

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