限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
警抓雪貂被咬傷感染蜂窩性組織炎 17年後病逝家屬獲國賠
2019-11-08 13:06:11
〔即時新聞／綜合報導〕日本一名警員在17年前執行勤務時被雪貂咬傷，結果感染蜂窩性組織炎今年初死亡，日本公務員災害補償基金認定，該員警的死亡與咬傷有因果關係。
《每日新聞》報導，日本大分縣大分中央警署一名警員於2002年6月26日獲報，附近公園有一隻雪貂，他前往捕捉但在過程中被咬傷，感染蜂窩性組織炎，接著多次住院治療，但於今年1月18日不治身亡，享年41歲。
請繼續往下閱讀...
報導指出，當地地方公務員災害補償基金收到家屬的職災申請，認定警員的死亡與咬傷有因果關係，因此於7月26日確認為因公殉職，將進行賠償。當時並未記錄雪貂是寵物或是流浪動物，也不知後續是否成功捕獲。
報導表示，醫生指出，雪貂在野外生活久了，有可能在咬傷人類的時候傳播細菌至人體。