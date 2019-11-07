沖繩動物園賊出沒 60多隻瀕絕烏龜被偷了

「沖繩兒童王國」今（7）日表示，園區內60多隻瀕臨絕種的珍稀龜類行蹤不明，疑似遭人竊走。圖為日本地龜。（法新社）

2019-11-07 20:46:27

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩的動物園「沖繩兒童王國」今（7）日表示，園區內60多隻瀕臨絕種的珍稀龜類行蹤不明，疑似遭人竊走。

綜合外媒報導，失蹤的是日本國家指定自然紀念物、瀕臨絕種的日本地龜15隻和食蛇龜49隻，園方告訴警方烏龜可能被偷了，尋求縣府和中央機關協助，防止烏龜被帶出沖繩縣。

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動物園科長大宜見表示，飼養員每週餵食2次，最後一次確認數量是10月25日，28日下午餵食時發現烏龜數量明顯短少，目前還無法確定烏龜何時消失。

園方隨後也發現，固定圍網的數個束帶被破壞移走，大宜見說，「圍網被鬆開，大小足以讓成年人潛入烏龜園區。」雖然附近裝有監視器，但被樹木遮擋，並未拍下可用畫面。

園方擔心這些烏龜可能被放上黑市販售，因為這些龜類在黑市被視為珍稀寵物，身價不斐。據悉，日本地龜一隻可賣到數十萬日圓。

園長神里興弘已坦承確實有疏失，將就管理方面進行檢討。

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