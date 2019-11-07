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9歲童生日禮金沒花竟送老師 貼心舉動暖哭爸媽、師長

美國佛羅里達州有一位9歲男童帕克，上週生日收到禮金455元，不過他卻沒有將這筆錢拿去買玩具或電動，而是送給老師表達謝意，帕克貼心的表現讓事後才知情的父母感到相當感動。（圖擷取自Facebook「Darrell R Williams」）

美國佛羅里達州有一位9歲男童帕克，上週生日收到禮金455元，不過他卻沒有將這筆錢拿去買玩具或電動，而是送給老師表達謝意，帕克貼心的表現讓事後才知情的父母感到相當感動。（圖擷取自Facebook「Darrell R Williams」）

2019-11-07 23:00:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州（Florida）有一位9歲男童帕克（Parker Williams），上週生日收到禮金15美元（約新台幣455元），不過他卻沒有將這筆錢拿去買玩具或電動，而是送給老師表達謝意，帕克貼心的表現讓事後才知情的父母感到相當感動。

綜合媒體報導，帕克上週收到生日禮金15美元後，他沒有將錢拿去花掉，而是放進透明夾鏈袋裡送給班導錢伯斯（Mrs. Chambers），帕克附上一張紙條寫道，「親愛的錢伯斯女士，我認為老師的薪水比不上你們的付出，所以您願意接受禮物嗎？」

然而，錢伯斯老師沒有收下這筆錢，她還在紙條下方回覆，「我沒辦法收下這筆錢，但很感謝這份心意，有帕克你這樣的學生就是我教書的理由。」

根據外電報導，帕克的父母在事後才知道其暖心的行為，媽媽還說自己「忍不住感動到流淚」；然而，儘管錢伯斯老師沒有收下禮物，帕克認為自己的心意已傳達出去，並對此表示「這讓我感到非常愉快」。

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