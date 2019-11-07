歐羅巴航空機長搞飛機 荷蘭機場誤傳劫機事件

2019-11-07 04:43:01

〔中央社〕西班牙歐羅巴航空公司今天說，旗下一架班機的機長意外誤傳警報，導致荷蘭阿姆斯特丹的史基普機場啟動安全措施實施封鎖，對此深感抱歉。媒體一度傳出疑似發生劫機事件。

歐羅巴航空（Air Europa）發布聲明說：「今晚由阿姆斯特丹飛往馬德里的一班飛機誤傳警報，導致機場採取安全措施。沒有理由恐慌，所有乘客都很好，正在等待班機起飛。」

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聲明又說：「我們很抱歉，沒有理由恐慌。」

荷蘭憲兵稍早表示，他們正在調查史基普機場一架飛機上的「可疑情況」，隨後表示乘客與機組員已安全下機。

英國和荷蘭媒體都傳出報導說，疑似有持刀男子意圖劫持班機。

史基普機場（Schiphol）是歐洲第3忙碌的機場，僅次於倫敦的希斯羅機場（Heathrow）和巴黎的戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport）。

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