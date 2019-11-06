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毒梟殺美國婦孺川普想介入 墨國總統給軟釘子

奧夫拉多爾認為，外國沒必要介入這起案件。（法新社）

奧夫拉多爾認為，外國沒必要介入這起案件。（法新社）

2019-11-06 14:20:02

〔即時新聞／綜合報導〕墨國販毒集團槍殺9名美國婦孺的消息引發關注，美國總統川普怒火中燒，喊話應該對毒梟「開戰」，只要墨國開口美國便會提供協助；但墨西哥總統奧夫拉多爾（Andres Manuel Lopez Obrador）給軟釘子，認為外國介入沒有必要。

《路透》

報導，奧夫拉多爾表示，他會與川普通電，在維護墨西哥主權的前提下，可與美國就安全議題合作的可能性進行討論，但他也說，針對這起案件或類似情況，不認為外國有介入的必要。

美國摩門教基本教義派知名的「萊巴倫」（LeBaron）家族，在墨西哥邊境遭販毒集團槍手攻擊，造成3名婦女、4名兒童及2名幼兒身亡；川普在推特上痛批兇手是「禽獸」，只要墨西哥提出要求，「美國已經準備好，也願意介入，且能夠把事情處理得又快又好。」

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