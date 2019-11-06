屋內都是血！美婦好心收養兩頭大丹狗 反遭啃咬至死

金氏世界紀錄中世上最高的狗就是大丹狗，此為示意圖，與新聞無關。（法新社）

2019-11-06 13:08:29

〔即時新聞／綜合報導〕長期以來，狗一直被視為人類最好的朋友，但偶爾仍傳出襲擊飼主的事件，美國俄亥俄州一名女子近日死於家中，警方調查後認為兇手竟是她飼養的兩隻大丹狗。

根據《CNN》報導，俄亥俄州婦女馬修絲（Mary Matthews）現年49歲，她的丈夫上週五（1日）多次聯繫未獲其回應，遂通報警方，警方趕到現場後在屋內發現兩頭「大而瘦」的大丹狗，地板上有大量血跡與碎裂的染血衣物，而馬修絲早已陳屍在地。

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馬修絲的丈夫馬克（Mark Matthews）事後接受警方調查時出示右前臂的傷疤並表示，妻子救援並收養這2隻大丹犬至今已有2年，期間大狗曾多次攻擊兩人，雖然他總能控制場面，但若他不在家，身材嬌小的妻子可能無法抵抗兩頭大狗的攻擊。

馬克說，我曾多次勸她（指妻子）把狗送走，但她不肯，「她就是熱愛動物」，據悉，這兩隻大丹狗現已被安樂死。

警方根據現場狀況初步研判，馬修絲遭到攻擊後並未立即死亡，有證據顯示她曾更換衣服並試圖用毛巾清理現場，但可能由於她罹患慢性酒精中毒，且於事發當下服用了處方藥，影響了判斷能力，使其誤判傷勢的嚴重性，最終才錯過求援的黃金時間。

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