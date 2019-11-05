2倍價代購「發大財」 美男大生成知名品牌甜甜圈合作夥伴

男大生傑森（Jayson Gonzalez）化身Krispy Kreme「行動分店」，不遠千里的開車從最近的分店載回滿車甜甜圈，以兩倍價賣出營利，最終發展成品牌合作夥伴。圖為傑森工作情況。（翻攝自Krispy Kreme Run Minnesota粉專）

2019-11-05 16:31:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名甜甜圈連鎖品牌Krispy Kreme的甜蜜好滋味廣受消費者喜愛，美國明尼蘇達州的部分地區的消費者要嘗上這一口美味可是難上加難，因為當地沒有分店供應，對此，當地男大生傑森（Jayson Gonzalez）靈機一動，決定化身Krispy Kreme「行動分店」，不遠千里開車從最近的分店載回滿車甜甜圈以兩倍價販售，居然培養出固定客源。該品牌獲悉後與傑森取得聯繫，一波三折後，將與傑森發展成正式合作關係，讓當地消費者直呼開心。

根據《福斯新聞》報導，就讀會計系的傑森觀察到明尼蘇達州長達11年未開設甜甜圈分店，他從中意識到商業需求，靈機一動，每週六開著發財車，花費4小時，遠征434公里路程到愛荷華州最近的分店蒐購100盒以上的甜甜圈，再回到明尼阿波利斯-聖保羅都會區（雙城區，Twin Cities-area）販售。

請繼續往下閱讀...

每盒甜甜圈共有12個，傑森以平均一盒17到20美元販售，價格幾乎為其進貨成本的兩倍，然而當地顧客並沒有被高價嚇跑，甚至有人願意以一趟100美元的高價聘請傑森專程代購甜甜圈。

傑森算盤打得精，甚至開了臉書粉絲頁為自己的事業建立聯繫管道，其「創業精神」也一度被當地媒體採訪報導。但就在他準備進行第20趟代購時，收到了來自甜甜圈品牌方的聯繫，除了告知品牌方正在著手調查此事外，也呼籲傑森停止這項營利行為。傑森在臉書上向客人們公告了此事，並坦言，他早有心理準備這項「事業」遲早會被阻止。

但傑森「創業精神」似乎也讓甜甜圈品牌方感到佩服，除了在聲明呼籲傑森停止代購行為，也指出他對該品牌的熱情和追求教育的過程中所展現的企業精神值得激賞。

就在傑森沮喪地發出終止營業的公告後，事情出現了轉機；根據他粉絲頁最新消息顯示，Krispy Kreme和傑森取得了共識，未來將透過正式的合作方式持續他的甜甜圈代購事業，相關計畫已經上路，而細節仍在商討中。對此，傑森的忠實顧客紛紛留言表達喜悅，也有顧客笑稱，假使傑森因合作終止而轉向研發自有品牌甜甜圈，當地顧客也會全力支持他。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法