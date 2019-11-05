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英國脫歐三度延期 「甘道夫」酸：等到我死掉也脫不了歐

現年80歲的英國傳奇影星伊恩．麥克連爵士直言，早已對脫歐不抱任何希望，就算等到他死後多日，英國還是脫不了歐。（歐新社）

現年80歲的英國傳奇影星伊恩．麥克連爵士直言，早已對脫歐不抱任何希望，就算等到他死後多日，英國還是脫不了歐。（歐新社）

2019-11-05 11:35:13

〔即時新聞／綜合報導〕就在脫歐期限（10月31日）屆滿前夕，英國再度向歐盟尋求延期，「彈性延後」3個月至2020年1月31日，這是英國第三度延期脫歐，歹戲拖棚令飾演魔戒「甘道夫」的影星伊恩．麥克連爵士（Sir Ian McKellen）酸，等到他死後多日，英國還是脫不了歐。

綜合英國媒體報導，英國傳奇影星伊恩．麥克連爵士日前受訪時，對於英國政府曠日廢時的脫歐感到不滿，現年80歲的他直言，早已對脫歐不抱持任何希望，就算等到他死後多日，英國還是脫不了歐；對於脫歐議題，伊恩．麥克連稱早就完全不放在心上，現在當作是「一盤棋」來看，對於這些英國政治人物「我只能說他們是可憐的球員」。

英國原訂脫歐期限為今年3月29日，卻因國會未能通過脫歐協議而一延再延，就在第二次脫歐期限（10月31日）到期前，英國再度向歐盟尋求延後，改到明年1月31日，外界認為，英國至今仍未脫離歐盟，雙方的政治誠信都受到傷害，已有愈來愈多人對英國是否真要脫歐失去信心。

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