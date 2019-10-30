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英國下院438:20壓倒性通過 提前12月舉行大選

英國反對黨工黨表態支持保守黨首相強生（Boris Johnson）的提前大選計畫後，英國國會下議院29日以438票對20票通過在12月12日提前大選法案。（路透）

英國反對黨工黨表態支持保守黨首相強生（Boris Johnson）的提前大選計畫後，英國國會下議院29日以438票對20票通過在12月12日提前大選法案。（路透）

2019-10-30 09:48:32

〔即時新聞／綜合報導〕英國反對黨工黨表態支持保守黨首相強生（Boris Johnson）的提前大選計畫後，英國國會下議院29日以438票對20票通過在12月12日提前大選法案。法案將交付上議院審議，若通過將成為英國近1個世紀以來首次12月舉行大選。

綜合媒體報導，強生曾經誓言要在10月31日的「脫歐大限」帶領英國退出歐盟，但他與歐盟協商的新版《退出協議》法案遲遲在下議院無法通過，被迫向歐盟延後三個月，歐盟也同意延期到明年1月31日。

報導提到，強生在一系列慘敗後，他在下議院獲得罕見的勝利。強生要求在12月12日提前大選的法案，29日在438票比20票壓倒性通過，直接在第一階段、沒有二讀的情況下通過法案。依照法令，非民選的上議院無權否決下議院通過的法案，若上議院也通過此法案，將是英國1923年以來首次在12月舉行大選。

另外，工黨和其他反對黨主張修正案要求大選日期提前3天，從12月12日改為12月9日，最後以315票對295票被否決。

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