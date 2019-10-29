歐盟同意 英脫歐再延三月

英國民眾在國會外懸掛寫有「現在脫歐」的看板。（美聯社）

2019-10-29 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕就在英國脫歐期限（十月三十一日）屆滿的前三天，歐盟二十八日同意將英國脫歐期限「彈性延後」三個月，至二○二○年一月三十一日。這是英國第三度延期脫歐，若英國國會能在期限前通過脫歐協議，即可隨時脫歐。歐盟將要求英國政府提名下一任歐盟執委會代表，且必須同意不會就脫歐協議與歐盟重新談判。

歐洲理事會主席圖斯克二十八日推文表示：「歐盟二十七國同意將接受英國的要求，彈性延後（flextension）脫歐期限至二○二○年一月三十一日。這項決定預計將通過書面程序正式確定。」相關書面程序預計二十九日或三十日完成。法新社取得的協議複本顯示，若英國首相強森能在明年前說服國會批准脫歐協議，英國可能會在今年十一月三十日或十二月三十一日退出歐盟。但在此同時，倫敦必須提名一名高級官員擔任下任歐盟執委會代表，而且必須同意將不會重新談判上月敲定的脫歐協議。

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對此，強森的發言人二十八日強調，「強森版」脫歐協議原本能讓英國本月底如期脫歐，卻遭到國會阻撓，英國再次延後脫歐「全是國會的錯，並不是強森的問題」。英國前首相梅伊過去已因脫歐協議未獲國會通過，兩度延後脫歐。

此前，強森也因為國會反對、而未能如期表決其脫歐協議草案，被迫去信歐盟，要求延後脫歐，但他沒有在延期的信函中署名，還另外去信表達強烈不希望歐盟同意延期的意願。為求突破困局，強森已提案解散國會、十二月十二日提前大選，但該案預料不會在二十八日獲國會通過。

英國原訂脫歐期限為今年三月二十九日，卻因國會未能通過脫歐協議而一延再延，英國和歐盟從信誓旦旦到一再破功，從復活節等到萬聖節，英國仍未脫離歐盟，雙方的政治誠信都受到傷害。已有愈來愈多人對英國是否真要脫歐失去信心，保加利亞前環境部長波波夫（Julian Popov）便推文嘲諷：「今年是二一九二年。英國首相訪問布魯塞爾，要求延長英國脫歐期限。沒有人記得這項傳統的起源，卻每年吸引來自世界各地的遊客。」

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