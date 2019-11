5房中古屋有320個「插座」！ 網友笑：前身「中情局」

2019-11-04 23:34:36

〔即時新聞/綜合報導〕隨著人們對各種3C產品的依賴,對「插座」的需求也日漸增加。但在英國米德爾塞克斯郡(Middlesex)有一棟待售的中古別墅,屋內竟有高達320多個插座,令人不禁好奇,前屋主到底為什麼需要這麼多「插座」?

據英國《METRO》報導,英國米德爾塞克斯郡伊斯特科特市場(Eastcote)附近的一間5房中古別墅裡,約有320個插座,除了每個房間4面牆壁都有插座,一個房間就有至少40個插座,每間房間天花板都裝有不規則排列的內嵌式筒燈及聚光燈,但要價135萬英鎊(約5千3百萬台幣)。

據報導,這間「充滿插座」別墅的連結,1日被知名編劇托比·戴維斯(Toby Davies)分享到推特,並開玩笑的寫下「我在考慮要不要買這間房子,但我怕插座可能不夠」,由於屋中的插座數量及燈光配置都不像一般房屋,網友們都在留言處討論、猜測房屋的用途。

有網友笑稱這棟房子之前可能是「中央情報局」、從事情報工作,也有網友因屋內的燈光配置,猜測這董別墅以前可能是商場;有網友甚至開玩笑的說,這棟房子可能以前在種「違禁品」,還有網友很配合的回應「難怪要賣這麼貴!」。

據報導,該房屋經紀人表示,這些插座是屋主當年翻新房屋時「要求」的,而裝修工人便依照要求完工,但該名房屋經紀人並沒有針對這些插座是否會跳電做出回應。

Thinking about buying this house, but I'm not sure it has enough plug sockets. https://t.co/h11wk8dFiS