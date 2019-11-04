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5房中古屋有320個「插座」！ 網友笑：前身「中情局」

隨著人們對各種3C產品的依賴，對「插座」的需求也日漸增加。但在英國米德爾塞克斯郡（Middlesex）有一棟待售的中古別墅，屋內竟有高達320多個插座，令人不禁好奇，前屋主到底為什麼需要這麼多「插座」？（圖擷取自rightmove房屋網）

隨著人們對各種3C產品的依賴，對「插座」的需求也日漸增加。但在英國米德爾塞克斯郡（Middlesex）有一棟待售的中古別墅，屋內竟有高達320多個插座，令人不禁好奇，前屋主到底為什麼需要這麼多「插座」？（圖擷取自rightmove房屋網）

2019-11-04 23:34:36

〔即時新聞／綜合報導〕隨著人們對各種3C產品的依賴，對「插座」的需求也日漸增加。但在英國米德爾塞克斯郡（Middlesex）有一棟待售的中古別墅，屋內竟有高達320多個插座，令人不禁好奇，前屋主到底為什麼需要這麼多「插座」？

據英國《METRO》報導，英國米德爾塞克斯郡伊斯特科特市場（Eastcote）附近的一間5房中古別墅裡，約有320個插座，除了每個房間4面牆壁都有插座，一個房間就有至少40個插座，每間房間天花板都裝有不規則排列的內嵌式筒燈及聚光燈，但要價135萬英鎊（約5千3百萬台幣）。

據報導，這間「充滿插座」別墅的連結，1日被知名編劇托比·戴維斯（Toby Davies）分享到推特，並開玩笑的寫下「我在考慮要不要買這間房子，但我怕插座可能不夠」，由於屋中的插座數量及燈光配置都不像一般房屋，網友們都在留言處討論、猜測房屋的用途。

有網友笑稱這棟房子之前可能是「中央情報局」、從事情報工作，也有網友因屋內的燈光配置，猜測這董別墅以前可能是商場；有網友甚至開玩笑的說，這棟房子可能以前在種「違禁品」，還有網友很配合的回應「難怪要賣這麼貴！」。

據報導，該房屋經紀人表示，這些插座是屋主當年翻新房屋時「要求」的，而裝修工人便依照要求完工，但該名房屋經紀人並沒有針對這些插座是否會跳電做出回應。

除了每個房間4面牆壁都有插座，一個房間就有至少40個插座，每間房間天花板都裝有不規則排列的內嵌式筒燈及聚光燈，但要價135萬英鎊（約5千3百萬台幣）。（圖擷取自rightmove房屋網）

除了每個房間4面牆壁都有插座，一個房間就有至少40個插座，每間房間天花板都裝有不規則排列的內嵌式筒燈及聚光燈，但要價135萬英鎊（約5千3百萬台幣）。（圖擷取自rightmove房屋網）

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