記者戴抗議標語頭盔 港警要求取下不成乾脆取消記者會

香港警方今日召開記者會，6名記者戴著貼有「查警暴、止警謊」標語的頭盔，遭警司高振邦要求除下、離開，記者會甚至一度暫停，最後宣布取消。（法新社）

2019-11-04 17:54:44

〔即時新聞／綜合報導〕隨著《禁蒙面法》通過，香港記者在前線的採訪工作越來越受到刁難，時常被警員要求脫口罩、查證件，甚至發生被噴胡椒水、以「妨礙公務」為名逮捕等案例，種種行為已令新聞工作者感到不滿。香港警方今日（4日）下午召開記者會，有數名記者戴著貼有「查警暴、止警謊」標語的頭盔抗議，公共關係科警司高振邦要求記者取下不成，一度暫停記者會，並要求抗議記者離開，最終宣布取消此次記者會。

綜合港媒報導，今日下午4時香港警方舉行例行記者會，現場有來自包含《立場新聞》、《明報》、《香港電台》、《端傳媒》、《香港獨立媒體》、《am730》的6名記者，戴著寫有「查警暴、止警謊」標語的頭盔，抗議警員對前線記者越來越蠻橫的態度，以及多次以各種手段阻礙新聞工作進行的行為。

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主持記者會的高振邦表示，記者想反映意見，有很多平台可以發聲，記者會不是示威的地方，不必剝奪其他媒體的採訪權利，並稱此舉明顯是示威活動，有記者則高聲回應「可以繼續講」，多名負責媒體聯絡的警員包圍抗議記者，有人用手搖動其中一名記者的身體，其他記者要求警員不要用武力。高振邦要求記者除下抗議標語，6名記者不願服從，高振邦隨後暫停記者會，要求該批記者離開，雙方僵持不下，高振邦最終宣布取消這次記者會。

早些時候，香港記者協會、香港攝影記者協會等多個新聞工會及機構發表聯合聲明，強烈譴責警方以各種不同手段阻礙採訪工作，以及任意逮捕記者，敦促特首林鄭月娥指示警隊停止暴力阻撓，以及立即釋放被捕記者。

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