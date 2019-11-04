自保為重！對港警沒信心 元朗事件後學防身術者人數倍增

有香港拳館負責人指出在721元朗事件後，報名防身術的市民比以往多了3到4倍，相信是因為缺乏安全感所致。（美聯社）

2019-11-04 11:23:05

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗7月21日發生大批白衣人持械無差別襲擊路人和港鐵乘客事件，造成至少45人受傷，攻擊者疑具有黑道背景，加上警察消極辦案，被不少市民認為「警黑合作」。有港媒報導指出，報名防身術課程的市民至今多了3到4倍，相信是因為缺乏安全感，所以希望有能力自衛。

根據《香港電台》報導，有拳館負責人指出，在721元朗事件後，報名防身術的市民比以往多了3到4倍，學員不僅有年輕人，甚至還有小孩及長者。負責人認為，這是因為港人缺乏安全感，希望有一技在身確保自身安全。

請繼續往下閱讀...

報導引述學員阿朗的話，他承認在元朗事件後，感受到自己的能力不足以保護自己和家人，又認為警察不能保障市民安全，不想被襲擊受傷，所以決定學習防身術，救人及自救。另一名學員柔伊表示，學習防身術是想在有需要的時候，懂得避開危險。

報導指出，也有拳館教練表示，聽聞警方正擬定收集教防身術教練的個資，自己也在名單之上，他認為整件事有如白色恐怖，擔心自己被警方針對，已經暫停教年輕人防身術的課程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法