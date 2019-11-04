國際蛋糕節「反送中」蛋糕遭DQ 大會：作品超出尺寸

「香港反送中」蛋糕被大賽取消資格，對此主辦單位解釋，此判決是因為該作品尺寸超出大小，並不是因為涉及政治主題。（照片取自翻糖師陳瑤微博）

2019-11-04 16:39:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國日前舉行「國際蛋糕節 2019」（Cake International 2019），有參賽者以「香港反送中」主題蛋糕參賽，不料卻遭到中國選手檢舉，最終被取消資格。此舉也遭外界質疑大會向中國低頭，對此主辦單位昨日（3日）在臉書澄清，相關作品被取消資格，是因為尺寸超出大小限制，並不是因為涉及政治主題，不過網友顯然對此說法不領情，酸說「不是尺寸過大，是尺度過大吧」。

根據「國際蛋糕節」臉書聲明表示，之前大會便接獲對該作品內容的檢舉，並有人威脅要毀壞作品，大會取消其參賽資格，是一個艱難的決定。此判決是根據蛋糕的​​裝飾技巧而非主題，在規定中參賽作品的任何部分都不能超過允許的區域，否則將被取消資格。聲明強調，「國際蛋糕節」是一個具有包容性的比賽，並且歡迎來自世界各地的參賽者，這次取消資格的判決並非大會的政治表態，完全是合乎蛋糕裝飾界的利益考量。

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不過，主辦單位的說法顯然不被網友領情，國外及香港的網友紛紛開酸，有國外網友貼了一個「中國五星旗」蛋糕，並笑說這才是「冠軍」；也有網友把「國際蛋糕節 」標誌的Cake加上China，說這才是大會的新標誌。香港網友則留言說，「不是尺寸過大，是尺度過大吧」、「這蛋糕已經是香港人心中的冠軍」、「投訴人心胸狹窄」。

國外網友貼了一個「中國五星旗」蛋糕，並稱這才是「冠軍」嘲諷大會判決。（圖取自網路）

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