獻身護森林 亞馬遜原住民勇士遭盜伐者槍殺身亡

亞馬遜森林保衛隊勇士波里諾（見圖）傳出遭盜伐者伏擊，頭部中槍，當場死亡。（路透）

2019-11-04 00:15:26

〔即時新聞／綜合報導〕由巴西亞馬遜叢林當地原住民部落瓜亞哈拉（Guajajara）族人所組織的森林保衛隊中，一名年輕勇士日前遭盜伐者槍殺，而另一名受傷的族人則逃脫生還。

根據《路透》 報導，位於巴西北部的瓜亞哈拉部落首領在上週六（2日）證實，瓜亞哈拉的年輕戰士波里諾（Paulo Paulino Guajajara；又名「Lobo」，在葡萄牙語中，意為「狼」）上週五在巴西馬拉尼昂州（Maranhão）的阿拉里博亞保留區（Arariboia）狩獵時，遭盜伐者伏擊，頭部中槍，當場死亡；另一名瓜亞哈拉族人拉爾席歐（Laercio Guajajara）則負傷逃離險境。

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瓜亞哈拉部落為巴西最大的原住民部落，族人人口約為2萬人，2012年成立了森林保衛隊，巡守著這片廣大遼闊的保留區。保留區內還有高度瀕危的部落亞馬遜土著阿瓦族（Awá/Guajá）居住在叢林深處、與世隔絕。

波里諾逝世於正值二十幾歲的壯年，留下一名幼齡稚子。他曾在9月時接受《路透》訪談表示，防衛森林免於入侵者的砍伐，已然成為危險的任務，但族人不可屈服於恐懼。

波里諾說道，「我無時無刻不感到恐懼，但我們絕不能垂喪，我們必須有所做為、挺身奮鬥」、「我們保衛的是我們的土地，以及在這塊土地上的所有生命，動物、鳥、甚至是那些為數不多、隱世獨立的土著阿瓦族（Awá）」、「摧毀的行為從沒停止，如鐵般堅硬的樹木，被作為木材遭砍倒、奪去」、「為了我們孩子的未來，我們必須保護這些生命」。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今年就職時，承諾開放原住民保留區，以發展經濟。與此同時，非法盜木、盜礦者侵入原住民保留區的衝突情形與日據增。

代表這個國家的90萬原住民、關注環境與原住民議題的民間組織「巴西原住民之聲」週六發出聲明，怒斥「波索納洛政府手上染的是原住民的血」、「他直朝著我們族人的仇恨言論與行動，直接導致了原住民領土上日漸演烈的暴力衝突」。

「巴西原住民之聲」（APIA）領導人索妮亞（Sonia Guajajara）在推特 上沉痛說道：「政府正在拆毀環境保育團體與原住民團體，讓當地原住民陷入孤立無援的境地，遺留他們獨力保衛家園、抵禦侵入者」、「是時候讓這種制度化的種族滅絕停步了」。

巴西聯邦警察表示，已針對該起命案派出調查隊。「巴西原住民之聲」表示，這名勇士的遺體仍躺於他遭槍殺的森林現場。

由巴西亞馬遜叢林當地原住民部落瓜亞哈拉族人所組織的森林保衛隊中，一名年輕勇士日前遭盜伐者槍殺。圖為抵禦盜伐者的森林保衛隊。（路透）

巴西亞馬遜叢林原住民部落瓜亞哈拉族人組織森林保衛隊抵禦盜伐。（路透）

森林保衛隊勇士拉爾席歐（右二）遇襲負傷逃離，幸運生還。（路透）

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