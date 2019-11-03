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獻身護森林 亞馬遜原住民勇士遭盜伐者槍殺身亡
〔即時新聞／綜合報導〕由巴西亞馬遜叢林當地原住民部落瓜亞哈拉（Guajajara）族人所組織的森林保衛隊中，一名年輕勇士日前遭盜伐者槍殺，而另一名受傷的族人則逃脫生還。
根據《路透》 報導，位於巴西北部的瓜亞哈拉部落首領在上週六（2日）證實，瓜亞哈拉的年輕戰士波里諾（Paulo Paulino Guajajara；又名「Lobo」，在葡萄牙語中，意為「狼」）上週五在巴西馬拉尼昂州（Maranhão）的阿拉里博亞保留區（Arariboia）狩獵時，遭盜伐者伏擊，頭部中槍，當場死亡；另一名瓜亞哈拉族人拉爾席歐（Laercio Guajajara）則負傷逃離險境。
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瓜亞哈拉部落為巴西最大的原住民部落，族人人口約為2萬人，2012年成立了森林保衛隊，巡守著這片廣大遼闊的保留區。保留區內還有高度瀕危的部落亞馬遜土著阿瓦族（Awá/Guajá）居住在叢林深處、與世隔絕。
波里諾逝世於正值二十幾歲的壯年，留下一名幼齡稚子。他曾在9月時接受《路透》訪談表示，防衛森林免於入侵者的砍伐，已然成為危險的任務，但族人不可屈服於恐懼。
波里諾說道，「我無時無刻不感到恐懼，但我們絕不能垂喪，我們必須有所做為、挺身奮鬥」、「我們保衛的是我們的土地，以及在這塊土地上的所有生命，動物、鳥、甚至是那些為數不多、隱世獨立的土著阿瓦族（Awá）」、「摧毀的行為從沒停止，如鐵般堅硬的樹木，被作為木材遭砍倒、奪去」、「為了我們孩子的未來，我們必須保護這些生命」。
巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今年就職時，承諾開放原住民保留區，以發展經濟。與此同時，非法盜木、盜礦者侵入原住民保留區的衝突情形與日據增。
代表這個國家的90萬原住民、關注環境與原住民議題的民間組織「巴西原住民之聲」週六發出聲明，怒斥「波索納洛政府手上染的是原住民的血」、「他直朝著我們族人的仇恨言論與行動，直接導致了原住民領土上日漸演烈的暴力衝突」。
「巴西原住民之聲」（APIA）領導人索妮亞（Sonia Guajajara）在推特 上沉痛說道：「政府正在拆毀環境保育團體與原住民團體，讓當地原住民陷入孤立無援的境地，遺留他們獨力保衛家園、抵禦侵入者」、「是時候讓這種制度化的種族滅絕停步了」。
巴西聯邦警察表示，已針對該起命案派出調查隊。「巴西原住民之聲」表示，這名勇士的遺體仍躺於他遭槍殺的森林現場。