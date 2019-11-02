剖腹產下一名女嬰 中國67歲婦人恐面臨「超生」罰款

山東一名六旬田姓孕婦順利產下女嬰，卻可能面臨「超生」罰款。（圖截自中國新京報）

2019-11-02 23:59:23

〔即時新聞／綜合報導〕近期中國山東一名六旬田姓孕婦順利產下女嬰一事引發關注，由於中國在1979年開始實施一胎化政策，而孕婦此次生產是第三名孩子，因此這對夫妻是否將因「超生」受罰或面臨超生罰款也引發了大眾關心。對此，棗莊衛健委辦公室一工作人員回應稱，相關單位正在調查。

綜合中媒報導，山東棗莊一位67歲的孕婦上月25日剖腹產下一名健康女嬰，田新菊和68歲丈夫黄維平自稱是自然受孕，被認為是「中國年齡最大的自然受孕產婦」，而在生育這名女嬰前，田新菊和丈夫已育有一對子女，最大的孫女已18歲。黄維平表示，「孩子是天賜給我們老倆口的，既然來了我們就會好好照顧她」。

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根據「濟南時報」報導，田姓婦人已有2名孩子，其中一名兒子出生在1977年，中國1979年才開始實施一胎化政策，並於2016年鬆綁一胎化政策，允許一對夫婦最多可生育2名孩子，而此胎為家中第三名孩子，田姓婦人會否面臨超生罰款，也引發大眾質疑，新京報記者11月2日致電棗莊衛健委，辦公室一工作人員則回應，相關單位正在調查，將在調查結果出來後對外公布。

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