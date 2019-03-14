每天近600人自殺 中國一胎化政策下的婦女悲歌

2019-03-14 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國因昔日施行一胎化政策，重男輕女觀念下導致男女嚴重失衡，在國內加劇部分婦女群體的弱勢地位，聯合國近日召開婦女地位大會，許多國際非政府組織在會上特別點出中國被遺棄女嬰及老年寡婦等兩大嚴重問題。

根據《美國之音》報導，女權無疆界組織創始人兼主席瑞潔（Reggie Littlejohn）指出，中國政府實行了將近40年的一胎化政策，將中國農村大家庭結構徹底破壞，老年寡婦、遭遺棄的女嬰成年後陷入孤獨、貧困的絕境，許多人最終選擇自殺。

瑞潔表示，中國農村寡婦在進入老年後，由於沒有社會福利等制度支持，往往落入極度貧窮的處境，且受病痛與孤獨摧殘身心，其中很多人選擇走上自殺之路。更糟的是，一胎化政策惡化了前述狀況，許多老寡婦獨自存活在農村，兒孫輩則都至大城市打工、生活，一年想見上一面也難。

瑞潔進一步援引美國國務院公布的數據指出，中國每天有590名婦女自殺，是全球唯一一個婦女自殺人數超過男性的國家，在農村女性自殺人數更是男性的3倍。瑞潔接著列舉另一項統計數據，指在過去20年內，中國老年自殺率已經飆升了500%。

「寡婦和平」創辦人歐文（Margaret Owen）表示，中國政府雖通過相關法案，將不照顧年邁父母視為犯罪，但當局拒絕傾聽受害者心聲，使得法律政策無法落實，每天仍有越來越多的年老婦女選擇結束自己的生命，以逃避無法面對的現實。

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