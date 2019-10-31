菲南6.5強震 杜特蒂無恙有公寓旅館倒塌

2019-10-31 19:53:22

〔中央社〕菲律賓南部民答那峨島今天上午發生規模6.5強震，一棟公寓和旅館倒塌，傷者包括一名韓國人，救難人員正確認是否有人受困。總統杜特蒂地震時在島上，目前安然無恙。

這是民答那峨島一個月來第3起強震。民答那峨島16日晚間和29日上午分別發生規模6.3、6.6強震，這3起地震的震央都鄰近可塔巴托省（Cotabato）杜路南鎮（Tulunan）。

地震發生時，杜特蒂（Rodrigo Duterte）正好回家鄉納卯市（Davao）掃墓。杜特蒂前特別助理、參議員克里斯多福．吳（Christopher Go）告訴DZMM電台，杜特蒂家的牆壁和天花板都出現裂縫。

克里斯多福．吳轉述他跟杜特蒂通話內容：「他說他不怕地震。如果你（生命終結）的時間到了，那它就到了。（If it's your time, then it's your time.）」

明天是菲律賓傳統「亡人節」。菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）說，杜特蒂預定明天前往泰國參加第35屆東南亞國家協會（ASEAN）高峰會，今天照原訂計劃去父母墓前掃墓。

杜特蒂已指派總統府文官長梅迪爾迪亞（Salvador Medialdea）11月1日至4日代理政事。

「菲律賓每日詢問報」（Philippine Daily Inquirer）報導，納卯市一棟5層樓高的公寓在強震中倒塌，市長薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）前往現場了解救援情形。

薩拉．杜特蒂說，救難人員已確認公寓3、4、5樓沒有住戶受困，但還在確認2樓的情形，「因為它（建物）可能塌陷，把他們困在裡面，他們無法輕易進入。他們正透過建築物側面的窗戶觀察內部情況」。

納卯市警察局發言人塔格席（Nolan Tagsip）說，公寓2樓到5樓有56個房間。警方估計，地震發生時15名住戶在建築物內，目前無法確認他們是否全部逃出。

至少9名民眾因這起事件受傷，包括一名61歲的韓國人，其中一名傷者因頭部受傷送醫。

當局目前確認3人因今天的強震身亡。前兩次強震分別造成7人、8人喪生，累計這3起地震死亡人數至少18人。

3名死者中，可塔巴托省馬基拉拉鎮（Makilala）巴塔桑村（Batasan）村長班戈特（Cesar Bangot）因社區健身房倒塌而喪生。

在索科斯克薩爾根（Soccsksargen），20歲男子加利西亞（Romel Galicia）被樹木砸中身亡；女子瓦羅納（Precila Varona）因住處混凝土牆倒塌，遭瓦礫掩埋喪命。

另外，可塔巴托省基達帕萬市（Kidapawan）因之前強震和餘震而滿布裂痕的一間旅館，在今天強震中倒塌。

基達帕萬市長伊凡吉利斯塔（Joseph Evangelista）說，事發時，沒有人在旅館內。

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