菲南6.5強震 杜特蒂無恙有公寓旅館倒塌

〔中央社〕菲律賓南部民答那峨島今天上午發生規模6.5強震,一棟公寓和旅館倒塌,傷者包括一名韓國人,救難人員正確認是否有人受困。總統杜特蒂地震時在島上,目前安然無恙。

這是民答那峨島一個月來第3起強震。民答那峨島16日晚間和29日上午分別發生規模6.3、6.6強震,這3起地震的震央都鄰近可塔巴托省(Cotabato)杜路南鎮(Tulunan)。

地震發生時,杜特蒂(Rodrigo Duterte)正好回家鄉納卯市(Davao)掃墓。杜特蒂前特別助理、參議員克里斯多福.吳(Christopher Go)告訴DZMM電台,杜特蒂家的牆壁和天花板都出現裂縫。

克里斯多福.吳轉述他跟杜特蒂通話內容:「他說他不怕地震。如果你(生命終結)的時間到了,那它就到了。(If it's your time, then it's your time.)」

明天是菲律賓傳統「亡人節」。菲律賓總統發言人帕內洛(Salvador Panelo)說,杜特蒂預定明天前往泰國參加第35屆東南亞國家協會(ASEAN)高峰會,今天照原訂計劃去父母墓前掃墓。

杜特蒂已指派總統府文官長梅迪爾迪亞(Salvador Medialdea)11月1日至4日代理政事。

「菲律賓每日詢問報」(Philippine Daily Inquirer)報導,納卯市一棟5層樓高的公寓在強震中倒塌,市長薩拉.杜特蒂(Sara Duterte)前往現場了解救援情形。

薩拉.杜特蒂說,救難人員已確認公寓3、4、5樓沒有住戶受困,但還在確認2樓的情形,「因為它(建物)可能塌陷,把他們困在裡面,他們無法輕易進入。他們正透過建築物側面的窗戶觀察內部情況」。

納卯市警察局發言人塔格席(Nolan Tagsip)說,公寓2樓到5樓有56個房間。警方估計,地震發生時15名住戶在建築物內,目前無法確認他們是否全部逃出。

至少9名民眾因這起事件受傷,包括一名61歲的韓國人,其中一名傷者因頭部受傷送醫。

當局目前確認3人因今天的強震身亡。前兩次強震分別造成7人、8人喪生,累計這3起地震死亡人數至少18人。

3名死者中,可塔巴托省馬基拉拉鎮(Makilala)巴塔桑村(Batasan)村長班戈特(Cesar Bangot)因社區健身房倒塌而喪生。

在索科斯克薩爾根(Soccsksargen),20歲男子加利西亞(Romel Galicia)被樹木砸中身亡;女子瓦羅納(Precila Varona)因住處混凝土牆倒塌,遭瓦礫掩埋喪命。

另外,可塔巴托省基達帕萬市(Kidapawan)因之前強震和餘震而滿布裂痕的一間旅館,在今天強震中倒塌。

基達帕萬市長伊凡吉利斯塔(Joseph Evangelista)說,事發時,沒有人在旅館內。

