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菲律賓民答那峨島今傳強震 建物毀損倒塌疑釀1死

菲律賓火山暨地震研究所指出，民答那峨島哥打巴托省杜路南市今上午9時11分測得規模6.5強震，據稱有建築物因此倒塌。（法新社）

菲律賓火山暨地震研究所指出，民答那峨島哥打巴托省杜路南市今上午9時11分測得規模6.5強震，據稱有建築物因此倒塌。（法新社）

2019-10-31 13:25:51

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）指出，民答那峨島哥打巴托省杜路南市今上午9時11分測得規模6.5強震。據稱有建築物因此倒塌，且恐有傷亡出現，當局目前正在評估財損。

綜合媒體報導，地震除疑造成基達帕萬市一棟5層樓高的酒店倒塌、達沃市一處住宅區房屋毀損，杜路南市、馬基拉拉市與格蘭市似也受影響，其中馬基拉拉傳出巴塔山村主席班加特（Benjie Bangot）疑被發現陳屍一處瓦礫廢墟下。

報導指出，副省長曼杜莎（Emmylou Taliño-Mendoza）補充，北哥打巴托省部分道路出現9至12英吋長的裂縫，並強調相關單位正在調查是否有人受困。

報導提到，杜路南市長林邦甘（Reuel Limbungan）則說，當下居民嚇到一股腦往外衝，並聚集在街道上較為空曠的地方。

報導提及，菲律賓總統杜特蒂的發言人帕內羅（Salvador Panelo）回應，事發後杜特蒂已下令政府機構提供受災民眾必要與立即協助，並持續監控事態發展，未來可能會造訪重災區。

達沃市一處住宅區房屋毀損傳出因強震出現毀損。（法新社）

達沃市一處住宅區房屋毀損傳出因強震出現毀損。（法新社）

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