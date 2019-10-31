韓國瑜珈老師「卸貨」！忍痛20小時 母女均安

李素熙（音譯，Lee Sohee）把瑜伽教學影片放上網後，影片中的專業穿著搭上超辣的魔鬼身材、標緻的臉龐，吸引眾多網友觀看。（圖片擷取自YouTube頻道「BerryTV」）

2019-10-31 16:58:47

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾會透過健身、瑜伽等運動來達到塑身健體的效果，韓國瑜伽老師李素熙（音譯，Lee Sohee）把瑜伽教學影片放上網後，影片中的專業穿著搭上超辣的魔鬼身材、標緻的臉龐，吸引眾多網友觀看，前幾個月更在台灣迅速竄紅。而她昨（30）日順利生下女兒，在IG上向粉絲們報平安。

李素熙常在網路發布自己的教學影片，在YouTube頻道「BerryTV」、「HYUNDAI TV」都可以看到她的教學影片，其中亮點便是她擁有渾圓雪乳以及細瘦的腰，再搭上精緻的臉龐，這幾個月在台灣迅速竄紅。（圖片擷取自李素熙IG）

李素熙常在網路發布自己的教學影片，在YouTube頻道「BerryTV」、「HYUNDAI TV」都可以看到她的教學影片，其中亮點便是她擁有渾圓雪乳以及細瘦的腰，再搭上精緻的臉龐，這幾個月在台灣迅速竄紅，完美身材比例讓不少網友紛紛大喊「我可以」！

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李素熙也笑說，孕婦適時做適量的運動能讓生產更順利，也強調女兒健康平安地出生讓她感到「一切都值得了」。（圖片擷取自李素熙IG）

李素熙昨天在Instagram公布喜訊，透露自己艱辛的生產過程，她表示，自己在生產時沒有打無痛，苦撐13個小時後才用藥效稍微弱一點的止痛藥，7小時過後順利生產，總計陣痛了將近20個小時，讓她直呼「生小孩是極限體驗」。

李素熙昨天在Instagram公布喜訊，透露自己艱辛的生產過程，她表示，自己在生產時沒有打無痛，苦撐13個小時後才用藥效稍微弱一點的止痛藥，7小時過後順利生產，總計陣痛了將近20個小時，讓她直呼「生小孩是極限體驗」。（圖片擷取自李素熙IG）

李素熙也笑說，孕婦適時做適量的運動能讓生產更順利，也強調女兒健康平安地出生讓她感到「一切都值得了」。她同時曬出和女兒的合照以及女兒的出生紀錄卡，可以看見女兒的身高為48公分，體重是3040克，畫面相當溫馨，網友也紛紛在底下留言向她道賀。

李素熙IG全文

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