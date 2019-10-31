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韓國瑜珈老師「卸貨」！忍痛20小時 母女均安
〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾會透過健身、瑜伽等運動來達到塑身健體的效果，韓國瑜伽老師李素熙（音譯，Lee Sohee）把瑜伽教學影片放上網後，影片中的專業穿著搭上超辣的魔鬼身材、標緻的臉龐，吸引眾多網友觀看，前幾個月更在台灣迅速竄紅。而她昨（30）日順利生下女兒，在IG上向粉絲們報平安。
李素熙常在網路發布自己的教學影片，在YouTube頻道「BerryTV」、「HYUNDAI TV」都可以看到她的教學影片，其中亮點便是她擁有渾圓雪乳以及細瘦的腰，再搭上精緻的臉龐，這幾個月在台灣迅速竄紅。（圖片擷取自李素熙IG）
李素熙常在網路發布自己的教學影片，在YouTube頻道「BerryTV」、「HYUNDAI TV」都可以看到她的教學影片，其中亮點便是她擁有渾圓雪乳以及細瘦的腰，再搭上精緻的臉龐，這幾個月在台灣迅速竄紅，完美身材比例讓不少網友紛紛大喊「我可以」！
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李素熙昨天在Instagram公布喜訊，透露自己艱辛的生產過程，她表示，自己在生產時沒有打無痛，苦撐13個小時後才用藥效稍微弱一點的止痛藥，7小時過後順利生產，總計陣痛了將近20個小時，讓她直呼「生小孩是極限體驗」。
李素熙昨天在Instagram公布喜訊，透露自己艱辛的生產過程，她表示，自己在生產時沒有打無痛，苦撐13個小時後才用藥效稍微弱一點的止痛藥，7小時過後順利生產，總計陣痛了將近20個小時，讓她直呼「生小孩是極限體驗」。（圖片擷取自李素熙IG）
李素熙也笑說，孕婦適時做適量的運動能讓生產更順利，也強調女兒健康平安地出生讓她感到「一切都值得了」。她同時曬出和女兒的合照以及女兒的出生紀錄卡，可以看見女兒的身高為48公分，體重是3040克，畫面相當溫馨，網友也紛紛在底下留言向她道賀。
李素熙IG全文
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Welcome to the world ❤️ 아가 우리 잘해보자❤️ 엄마 너 꺼내려고 20시간 진통했다 무통 없이 13시간 버티다.. 약한 페인 킬러 선택 하고 7시간의 진통 임산부 분들, 꼭 운동 필수! 입니다. 운동으로 다져진 체력과 멘탈 아니었다면, （ 강한 여자라고 몇 번을 들었는지 모르겠다ㅋ ） 그럼에도 불구 하고 출산의 경험은 극한 체험이었지만, 가족을 만들고, 아기를 뱃속에 품고, 아기를 낳고 기르는 것은 세상에 무엇과 비교 할 수 있을까요 ? ... 나는 너를 현명하고 세상에 열정을 가진 여자로 키워 줄께 ❤️ #Sophia #baby #sohee #family #love