為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

玩笑開大了...阿根廷學生持玩具槍 竟瞄準老師頭部

近日阿根廷的社群上廣傳一部影片，有高中生持玩具手槍瞄準老師頭部，雖是開玩笑舉動，但影片畫面流出後，仍讓不少人震驚，目前，4名學生遭開除學籍。（圖擷取自YouTube）

近日阿根廷的社群上廣傳一部影片，有高中生持玩具手槍瞄準老師頭部，雖是開玩笑舉動，但影片畫面流出後，仍讓不少人震驚，目前，4名學生遭開除學籍。（圖擷取自YouTube）

2019-10-31 14:58:05

〔即時新聞／綜合報導〕近日阿根廷的社群上廣傳一部影片，有高中生持玩具手槍瞄準老師頭部，雖是開玩笑舉動，但影片畫面流出後，仍讓不少人震驚，目前，4名學生遭開除學籍。

綜合媒體報導，布宜諾斯艾利斯一間天主教私立學校學生，在老師轉頭面向白板時，有1名學生從後方接近老師，並將玩具手槍指向老師頭部，另1名學生也跟進，用手比出手槍姿勢，指向老師頭部，影片近日在阿根廷社群上引發熱議。

據悉，事情發生於阿根廷8月放寒假前，被玩具槍指著頭的該名老師，事後看影片表示，心情非常沉重且震驚，他說，事發時，他看不到背後發生情形，所以沒有感受到威脅，不會向學生提出告訴。校方表示遺憾，稱此事為校園內嚴重的紀律問題，影片中參與的4名學生已遭開除學籍，且明年也無法註冊入學，另1名須接受紀律懲罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
阿根廷大選變天 前總統回鍋當副手

阿根廷大選變天 前總統回鍋當副手
阿根廷經濟惡化 竟衝擊保險套、避孕藥銷量

阿根廷經濟惡化 竟衝擊保險套、避孕藥銷量
竹科潤隆 全台狂銷8成！

竹科潤隆 全台狂銷8成！
芬蘭學校遭暴力襲擊 兇嫌持刀槍造成1死10傷

芬蘭學校遭暴力襲擊 兇嫌持刀槍造成1死10傷
美華盛頓特區驚傳槍擊案 至少1死5傷

美華盛頓特區驚傳槍擊案 至少1死5傷
大數據實現智慧機場　助提升管理效率

大數據實現智慧機場　助提升管理效率

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播