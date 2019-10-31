玩笑開大了...阿根廷學生持玩具槍 竟瞄準老師頭部

近日阿根廷的社群上廣傳一部影片，有高中生持玩具手槍瞄準老師頭部，雖是開玩笑舉動，但影片畫面流出後，仍讓不少人震驚，目前，4名學生遭開除學籍。（圖擷取自YouTube）

2019-10-31 14:58:05

〔即時新聞／綜合報導〕近日阿根廷的社群上廣傳一部影片，有高中生持玩具手槍瞄準老師頭部，雖是開玩笑舉動，但影片畫面流出後，仍讓不少人震驚，目前，4名學生遭開除學籍。

綜合媒體報導，布宜諾斯艾利斯一間天主教私立學校學生，在老師轉頭面向白板時，有1名學生從後方接近老師，並將玩具手槍指向老師頭部，另1名學生也跟進，用手比出手槍姿勢，指向老師頭部，影片近日在阿根廷社群上引發熱議。

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據悉，事情發生於阿根廷8月放寒假前，被玩具槍指著頭的該名老師，事後看影片表示，心情非常沉重且震驚，他說，事發時，他看不到背後發生情形，所以沒有感受到威脅，不會向學生提出告訴。校方表示遺憾，稱此事為校園內嚴重的紀律問題，影片中參與的4名學生已遭開除學籍，且明年也無法註冊入學，另1名須接受紀律懲罰。

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