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罕見畫面！ 兩大星系激烈碰撞 宛如「鬼臉凝視地球」

兩大星系激烈碰撞，形成宛如鬼臉凝視地球的詭異畫面。（擷取自NASA）

兩大星系激烈碰撞，形成宛如鬼臉凝視地球的詭異畫面。（擷取自NASA）

2019-10-30 15:40:35

〔即時新聞／綜合報導〕一年一度的萬聖節即將到來，美國太空總署（NASA）為了應景，特別發布一張由哈伯望遠鏡捕捉的「宇宙鬼臉」照片，並寫道「當天文學家窺探宇宙時，他們並不期待被回望」。

星系碰撞雖非少見之事，但兩個大小相當的星系以特定角度碰撞屬實稀罕，美國太空總署近日公布兩個星系正面碰撞並短暫（約1億年）形成一個環星系（Ring galaxy）的照片，只見星光璀璨的星系彷彿一張臉，正瞪大雙眼凝視著鏡頭。

圖中相遇的兩星系中心，彷彿一對放出金光的「銅鈴眼」；在碰撞過後，大量氣體、宇宙塵埃與恆星盤被推向系統外緣，成為了一道由恆星形成的環，構成了整張臉的輪廓，其餘物質較少且相對昏暗的空間則像極了皮膚。

據稱，這張照片是哈伯太空望遠鏡在今年6月19日以可見光進行拍攝而成，該系統距離地球約7.04億光年，也就代表在我們捕捉到這張照片時，這兩個星系激烈的碰撞已經過去了7億年之久，且由於環星系的狀態約僅持續1億年左右，代表該系統現在恐怕已經趨於平靜，不再呈現怒目圓睜的詭異畫面。

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