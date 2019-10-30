美小飛機墜毀民宅 熊熊烈火延燒建物、傳飛行員身亡

美國一架從維吉尼亞州飛往紐澤西州的輕型飛機，週二上午11時左右，墜毀科洛尼亞於一處民宅，火勢延燒3棟建築物，所幸當時無人在家，不過駕駛員因而喪命。（圖翻攝自臉書）

2019-10-30 10:20:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國一架從維吉尼亞州飛往紐澤西州的輕型飛機，週二上午11時左右，墜毀科洛尼亞於一處民宅，火勢延燒3棟建築物，所幸當時無人在家，不過傳出駕駛員喪命。

《CBS》報導，官方表示，該架小飛機在當天上午11時許掉進伯克利大道上一處屋內後，隨即引發熊熊烈火，波及左右兩旁住家，最後出動200名消防員才撲滅。

請繼續往下閱讀...

報導指出，心有餘悸的當地居民們指出，突然傳來轟隆聲，還能感覺到房子在震動，大火宛若火山噴發般，實在太可怕了。

報導提到，官員透露，初步訊息顯示，飛行員原本正與空中交管單位聯繫，並獲准進入林登機場，未料飛機卻從雷達上失去蹤影。

報導提及，伍德布里奇鎮長麥克柯馬克（John McCormac）則稱，為了安全起見，已先暫時切斷事故現場附近的天然氣。外界認為墜機原因恐與能見度不佳等有關，不過仍待官方調查釐清真相。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法