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拿88死風災開玩笑「我是雨男」 日防衛大臣失言引撻伐

河野提到颱風哈吉貝帶來的雨災時，竟自嘲自己是「雨男」，讓外界指責他發言不夠謹慎。（路透）

河野提到颱風哈吉貝帶來的雨災時，竟自嘲自己是「雨男」，讓外界指責他發言不夠謹慎。（路透）

2019-10-29 20:30:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛大臣河野太郎昨晚（28日）在公開集會爆失言，針對日前颱風摧殘關東地區，降下大雨釀災，造成88人死亡，河野卻自嘲自己是「雨男」（招雨的男子），表示他於任職後已發生3次颱風，引發外界批判其發言不謹慎。對此，河野今天（29日）公開致歉。

綜合日媒報導，河野昨晚在東京舉辦的政治資金集會上，提到今年第19號颱風「哈吉貝」造成日本嚴重損失，而他以玩笑話作為開場白，說：「我在家鄉經常被稱為『雨男』。我當上防衛大臣後已有3次颱風。每當那時，就會出動自衛隊員進行災害派遣任務。」

此話一出，隨即引發外界撻伐，在野黨表示，河野的發言不謹慎，「對災區和自衛隊都很失禮」。另外，立憲民主黨的國會對策委員長安住淳斥責，「如果你認為自己是雨男，總是會讓國家陷入災難的話，還是不要當大臣比較好吧。」

對此，河野今天在國會表示，針對自己的這番發言，「我要向因此感到不快的人們道歉。」

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