真不想活了？ 馬雲出面挑戰世界拳王梅威瑟

中國電商巨擘阿里巴巴創辦人馬雲「被退休」後，竟向世界拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）發出挑戰書。（美聯社）

2019-10-28 14:02:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國電商巨擘阿里巴巴創辦人馬雲9月「被退休」後，似乎真的想要為生命找到另一條「出路」，他在菲律賓拳擊傳奇人物帕奎奥（Manny Pacquiao）的協助下，向世界拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）發出挑戰書。

據《CNN》報導，帕奎奥昨（27日）在推特上傳與馬雲對練的影片，帕奎奥當場放話：「梅威瑟，如果你想要一場真正的戰鬥，那就和我打；如果你想要一場表演，那我的朋友馬雲會好好『照顧』你。」

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馬雲則表示，「我已準備好了，任何時間，任何地點。」事實上，馬雲上個月「被退休」後，就曾說過他想追求其他愛好例如教育等等。除此之外，馬雲還是著名的武術迷，曾在李連杰製作的短片裡扮演太極拳大師。

然而，梅威瑟可是貨真價實的拳王，生涯成績為50勝0敗，被認為是拳擊史上最偉大的運動員之一。由於多年征戰累積的傷勢，基本上他已經退休了，但去年在日本的一場賽事中，他僅出場兩分鐘左右就多次擊倒日本格鬥天才那須川天心，輕輕鬆鬆賺進900萬美元（約新台幣2.75億元）。

帕奎奧這次協助馬雲向梅威瑟挑戰，很可能是要報2015年「世紀之戰」他輸給梅威瑟的一箭之仇。不過，梅威瑟公關對此表示，拳王去年參加了日本的盛會後，對於帕奎奧的挑戰一點興趣也沒有。

梅威瑟去年在日本僅出場兩分鐘左右，就多次擊倒日本格鬥天才那須川天心。（美聯社）

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