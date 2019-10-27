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出狠招「汽油加番仔火」殺蟑螂 竟炸飛自家庭院…

巴西一名男子因為庭院被蟑螂入侵，便利用汽油「火攻」，卻導致庭院爆炸。（圖擷取自Youtube影片）

巴西一名男子因為庭院被蟑螂入侵，便利用汽油「火攻」，卻導致庭院爆炸。（圖擷取自Youtube影片）

2019-10-27 13:59:35

〔即時新聞／綜合報導〕許多人為了對付蟑螂搞出許多怪招，巴西一名男子因為家中庭院被蟑螂入侵，他想出利用汽油「火攻」，卻導致庭院爆炸，整塊地都被掀起，所幸無人受傷。監視器畫面曝光後，也讓當事人的出糗經驗爆紅。

根據《紐約郵報》報導，住在巴西南部埃內阿斯馬基斯（Enéas Marques），現年48歲的施米茨（Cesar Schmitz）應妻子要求，為了一勞永逸解決入侵家中的蟑螂，18日當天試圖用汽油「火攻」蟑螂窩，沒想到卻引起庭院爆炸。

根據監視器畫面，施米茨在淋上汽油後，在保持距離下，點燃火柴丟到之前挖好的洞中，在試了幾次後，整個庭院突然爆炸，整個草皮被掀起，木桌也跟著被炸飛，養的2隻狗也被嚇到，空氣都是灰塵。幸好，他跟狗都沒有受傷。

施米茨接受訪問時表示，「我不知道會發生這種情況，幸運的是，如果我站得更近或桌子飛過來撞到我，可能會讓我致命」。目前，施米茨正重建徹底毀壞的庭院，神奇的是，蟑螂問題真的被這次爆炸給解決了。

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