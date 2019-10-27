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加州野火蔓延 緊急撤離逾5萬人、百萬戶斷電

美國加州野火蔓延，緊急撤離5萬人、百萬戶斷電。（法新社）

美國加州野火蔓延，緊急撤離5萬人、百萬戶斷電。（法新社）

2019-10-27 07:06:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州野火正在繼續蔓延，火勢尚無法控制，洛杉磯當局已經在當地時間25日宣佈，進入緊急狀態，將緊急疏散民眾及暫斷電，以避開危險及以利救火，到26日傍晚，估計已經緊急疏散逾5萬民眾、學校全面停課、斷電逾百萬戶，估計逾300萬人的生活受到影響。

美國加州野火蔓延，緊急撤離5萬人、百萬戶斷電。（法新社）

綜合媒體報導，這次加州野火的主要火勢擴及舊金山，加利福尼亞的葡萄酒之鄉和塞拉利昂山麓，供應當地電力的太平洋天然氣和電力公司（Pacific Gas＆Electric）從昨天下午就展開大規模停電，預估將有近百萬戶約300萬人受到影響，

加州林業和消防部25日表示，重災區位於中部城市索奴瑪縣，火場面積逾2.19萬公頃，只有5%受到控制，昨天（26日）當地展開25年來最規模的居民緊急撤離行動，而整個加州目前有9處活躍山火已燒毀近3.5萬公頃，而火勢還無法有效控制。

更糟的是，根據天氣預報，舊金山灣區從週六（26日）晚間始吹強勁的乾燥風，風速高達每小時112公里，美國國家氣象局提出警告，萬一發生成聖安娜或暗黑破壞神的風（Santa Ana or Diablo），可能會創下更可怕的破壞事件，去年加州北部的天堂鎮才因山火蔓延，燒死85人。

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