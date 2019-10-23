要求香港保安局長下台負責 議員轟：刑案弄成政治事件

2019-10-23 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港箱屍案兇嫌陳同佳今天刑滿出獄，聲稱希望來台「自首」，掀起台港當局之間的複雜角力，與此同時，港府也宣布正式撤回《逃犯條例》修訂。香港保安局局長今天至香港立法會接受議員質詢並宣布正式撤回條例時，不但遭到泛民派議員猛烈砲轟，更被要求下台負責。

綜合香港媒體報導，多名泛民派議員關注，港府是否與台灣方面開會商討解決方法，而非隔空罵戰，令公義不得彰顯。

新同盟議員范國威批評，港府一直拒絕向台灣提供司法協助，拒絕台灣派員處理，也沒有提供任何例如口供、證據、認罪書等資料，擔心台灣難以穩妥地展開審訊。范國威批評，港府以為只要陳同佳到台灣投案解決問題。

公民黨議員郭家麒則指出，台灣政府今年初已要求雙方協助引渡陳同佳，他質疑是特首李鄭月娥及李家超，把原本是刑事的案件弄成為政治事件。

李家超則再度重申，陳同佳已經是自由人，也希望能到台灣自首，期望台灣可以積極配合，讓陳同佳經過法律程序改過自身。

李家超聲稱，港府處事務實，但港府眼下是沒有法律權力對陳同佳作出任何強制性措施，只能盡量協助台灣。李家超反批，台灣自己很多障礙、節外生枝，且經常改變立場，「不能伸張公義得責任當然是有關政府」。

而當李家超宣布宣布撤回修例程序完畢，郭家麒便高喊「李家超下台」，遭立法會主席梁君彥逐出議場，其他泛民派議員也在座位上高喊口號，最終使得梁君彥宣布暫停會議。

郭家麒被逐離議場後表示，《逃犯條例》修訂導致香港社會撕裂，更有人因此喪失生命，認為港府有責任解釋這段期間對社會造成的影響，而特首林鄭月娥、保安局局長李家超和律政司司長鄭若驊也要承擔責任。

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